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婚後跟公婆住男生會被扣幾分？ 女網友曝心聲：交往都不想

聯合新聞網 / 綜合報導
有名男網友問婚後跟公婆住會被扣幾分？引來女性朋友回應，「扣到沒有好感分」。圖片來源／ingimage
有名男網友問婚後跟公婆住會被扣幾分？引來女性朋友回應，「扣到沒有好感分」。圖片來源／ingimage

夫妻結婚後，不是買新房就是與公婆一起住，但久了往往衍生出「婆媳問題」，而近日有名男網友好奇詢問，要跟公婆住會被扣幾分，結果引來不少女性朋友回應，「連交往都不想」。

原PO在PTT發文表示，自己是家中獨生子，婚後打算跟爸媽一起住在老舊公寓，1樓用來出租店面，爸媽住在2樓，自己和老婆則住3樓，未來2、3樓會重新裝潢，「但以女性角度來看，這樣跟爸媽同住會被扣幾分？」

問題一出，立刻掀起討論，許多人紛紛留言，「以前我家有點像這樣，長輩可以直接上三樓，還罵幹嘛鎖門，後來我受不了就搬出來了」、「如果爸媽可以隨意進出三樓，直接扣到0分」、「扣90分，如果直接同一層樓就是扣100分」、 「扣到直接討論要不要繼續走下去」、「直接扣到底，完全不考慮」、「扣99分，剩一分見面談分手」。

但也有人提出不同看法，「處得好，公婆不會管太多，不用扣分，主要是配偶與公婆個性合不合，是否有默契」、「一堆口嫌體正直的最後還是嫁」、「結婚前先講好，這有什麼好扣分的，不然看她可以出多少買房子，好像很多人都以為買房很容易」、「我跟公婆一起住，他們待我像親生女兒一樣」、「跟公婆住哪裡不好，以後生小孩老人家都願意幫忙帶，直接省下保母錢」。

結婚 夫妻 PTT

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