爸爸的麥當勞點餐初體驗 開口一句話解女兒20年疑惑
速食業發達方便，是不少民眾果腹的好選擇，因為餐點常推陳出新，加上頻繁的優惠活動，有時候會讓人不知道該如何點餐才好。一名女網友就說自己爸爸20年來到麥當勞都不會自己點餐，直到某日爸爸終於開口自己點餐了「我要一份麥當勞」，讓女兒解開了20年的疑惑。
女網友在「Dcard」發文說「我爸是個敦厚老實，穩紮穩打的好好先生，不知道為什麼，他每次點餐都要我們幫忙點，說自己不會講，甚至有一次竟然打在手機上，要我唸出來，本來想說，是害羞或是緊張。」
直到那天，女網友和全家一起去吃麥當勞，還在想要點什麼漢堡時，忽然一個不留神，聽到爸爸開口了，女網友以為爸爸的口味應該是雙層吉事堡之類的，結果他對著店員說「我要一份麥當勞」，頓時間她懂了，原來20幾年的疑惑只需要幾秒鐘就可以解答，她也心想「爸，以後點餐都交給我了，女鵝（兒）的責任重大呀。」
網友看完也熱烈回應「店員心裡想：不可以笑出來 我要憋住」、「該不會我要一份肯德基，待會順便買一份鬍鬚張吧」、「爸爸太可愛了」，「我在肯德基上班，也有遇過客人進來說我要一桶肯德基的」、「如果郭台銘銘說我要一份麥當勞，看你們還會不會以為是說錯話」。
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