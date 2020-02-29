藥局女不幫「留口罩」 男友爸嗆：這種女人不能當媳婦

新冠肺炎 (COVID-19)疫情延燒，全球確診數不斷增加，全台也掀起一股「口罩之亂」，雖然已經實施實名制，但還是有人抱怨買不到口罩，近日一名家裡開藥局的女網友表示，先前男友爸爸要求她幫忙「留口罩」，沒想到拒絕後，全場氣氛尷尬，對方還直接表明「不能接受他當媳婦」，她相當無奈上網詢問該怎麼辦。

女網友在「Zuvio校園」發文表示，男友爸爸知道自己家裡是經營藥局的，前幾天去他們家的時候，開口希望能幫他「留口罩」，女網友說根本沒辦法，拒絕後「整場氣氛超級尷尬」，男友爸爸一直擺手要她走，還故意大聲咳嗽，之後男友爸更是崩潰的說「這種女人不能入門當媳婦」，她上網詢問「這種情況我是該怎樣」

網友看完也紛紛也提出見解「嫁進去日子不好過，只要不順他意就給你難堪」、「妳找你男友去跟自己爸爸講理 畢竟真的無法留口罩... 」、「這是妳要的嗎？該考慮一下了 」、「最討厭想靠關係的人 」、「我家人在銀行工作，不知道能不能留兩捆鈔票給我花花？」、「這種時候就是需要你的男人出來調和，肩膀很重要 」。