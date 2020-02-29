藥局女不幫「留口罩」 男友爸嗆：這種女人不能當媳婦
新冠肺炎 (COVID-19)疫情延燒，全球確診數不斷增加，全台也掀起一股「口罩之亂」，雖然已經實施實名制，但還是有人抱怨買不到口罩，近日一名家裡開藥局的女網友表示，先前男友爸爸要求她幫忙「留口罩」，沒想到拒絕後，全場氣氛尷尬，對方還直接表明「不能接受他當媳婦」，她相當無奈上網詢問該怎麼辦。
女網友在「Zuvio校園」發文表示，男友爸爸知道自己家裡是經營藥局的，前幾天去他們家的時候，開口希望能幫他「留口罩」，女網友說根本沒辦法，拒絕後「整場氣氛超級尷尬」，男友爸爸一直擺手要她走，還故意大聲咳嗽，之後男友爸更是崩潰的說「這種女人不能入門當媳婦」，她上網詢問「這種情況我是該怎樣」
網友看完也紛紛也提出見解「嫁進去日子不好過，只要不順他意就給你難堪」、「妳找你男友去跟自己爸爸講理 畢竟真的無法留口罩... 」、「這是妳要的嗎？該考慮一下了 」、「最討厭想靠關係的人 」、「我家人在銀行工作，不知道能不能留兩捆鈔票給我花花？」、「這種時候就是需要你的男人出來調和，肩膀很重要 」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言