活性碳防空汙作品 我參加威尼斯建築展

建築本身就是空氣濾清器！自然洋行總監曾志偉25日介紹5月間將代表台灣參加威尼斯建築雙年展的作品「天然修道院」說，用活性碳製成單人生活小屋，建材可百分百阻絕PM2.5，四合院般的迴廊通風設計。此外，還有「少少-原始感覺研究室」、「類生態光學冥想屋」、「勤美學-森大」、「原始知覺研究室」也將參展。

文明生活轉化療癒

在《台灣郊遊–原始感覺共同合作場域計劃》中佔地幅度大的展區為「少少-原始感覺研究室」，為自然洋行創作於2014年獲ADA新銳建築獎特別獎之作品，原設於台北陽明山郊野，作為探索都市文明／森林自然界之間環境空間的工作場域，以光澤、草、花、香氣、聲音等，轉換數位生活為類比化療癒。

「類生態光學冥想屋」是自然洋行建築師曾志偉配合春池玻璃在2017年建成，建築設計理念為「與自然共存」，建築透過春池回收玻璃的再利用技術與特質，啟發療癒之家的可能性：一個無論在材料、生命都能夠不斷循環啟發的山洞。

人文景觀融入自然

「勤美學-森大」位於苗栗香格里拉樂園南側，是一座透過人與自然生活體驗及知識聚落示範，五葉松和次生林植被環繞著生態水域和田園式地景。基地之外原是零散的老舊遊樂設施和人造林景觀。曾志偉巧妙地將中國式的飛簷漆成灰白色，使用灰網子及輕鋼架包覆屋頂，與周邊的溫室網架，形成視覺感協調的灰色調。

「截至目前為止，官方並未宣布停辦或延期公告。」國美館館長林志明表示，預計29日將自然洋行的展品海運，後續將持續與威尼斯大會、駐義大利代表處及義大利駐台經貿文化辦事處保持聯繫。

天然修道院、原始知覺研究室模型於普里奇歐尼宮展出之概念模擬圖。（photo by 自然洋行）

曾志偉，自然洋行建築設計團隊總監。（photo by 自然洋行）

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