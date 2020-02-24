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台北女孩願意為愛嫁到南部嗎？ 網曝真相：南部的才是潛力股

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文表示，他認為住在偏遠地區的外配比率較高，因此他好奇問道「若是從小在台北成長的女生，交了個南部男友，但是對方只是普通家庭，那麼台北的女生會願意嫁到南部嗎？」示意圖／ingimage
一名網友PO文表示，他認為住在偏遠地區的外配比率較高，因此他好奇問道「若是從小在台北成長的女生，交了個南部男友，但是對方只是普通家庭，那麼台北的女生會願意嫁到南部嗎？」示意圖／ingimage

有「天龍國」之稱的台北市，向來就吸引許多其他縣市的年輕人就職或移居，因為大多被認為台北市在資源上比南部地區充足且交通便利。近日就有一名網友在PTTPO文表示，他認為一般來說住在偏遠地區的外配比率較高，就連南部的市區也是如此，因此他好奇的問道「若是從小在台北成長的女生，交了個南部男友，但是對方只是普通家庭，那麼台北的女生會願意嫁到南部嗎？」

原PO在文中提到，曾經有一個年收200萬的養殖業者向他表示「找不到台女（結婚）」，因此他認為偏遠地區的外配比率偏高，連南部市區都差不多。於是就好奇詢問廣大網友「如果台北女孩交了個南部男友，也考慮要結婚了，但是男方買不起台北的房子又想要回南部工作，再加上對方家裡也只是普通家庭不是富二代，那麼台北女孩會願意為愛嫁到南部嗎？」，最後更透露，自己之前遇過住中和的女孩嫁到馬祖去，讓他不禁驚訝直呼「這是稀有動物吧」。

PO文一出後，隨即引來大批網友留言「台北的男生也不是每個都又帥又有錢，南部的才是潛力股」、「在台北一定要背房貸，所以就算台北人也不嫁」、「家住台北的男生真的也沒有好到哪去，反而南部的會考慮」、「家財萬貫不愁吃穿就會考慮」、「除非有錢給我一棟，不然絕對不會跟公婆住」、「嫁到南部如果不跟公婆住就可以」。

不過也有網友持不同看法「不要以為台北的多有錢，其實很多南部人都超有錢的」、「遇過嫁到蘭嶼的，也過得很幸福啊」、「台北朋友上個月剛嫁到嘉義，還跟公婆住」、「應該有很多台北女生嫁到南部的吧，這種現象在台灣不稀有啊」。

外配 結婚 PTT 富二代

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台北女孩願意為愛嫁到南部嗎？ 網曝真相：南部的才是潛力股

有「天龍國」之稱的台北市，向來就吸引許多其他縣市的年輕人就職或移居，因為大多被認為台北市在資源上比南部地區充足且交通便利。近日就有一名網友在PTT上PO文表示，他認為一般來說住在偏遠地區的外配比率較高，就連南部的市區也是如此，因此他好奇的問道「若是從小在台北成長的女生，交了個南部男友，但是對方只是普通家庭，那麼台北的女生會願意嫁到南部嗎？」

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