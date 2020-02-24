女友愛理不理 他靠「咖哩照」抓出劈腿事實：根本綠咖哩

根本偵探！一名男網友表示，近日女友對他都愛理不理，某天發現女友在社群軟體PO出一張咖哩照，很巧的是，另一名男子也在同時PO出一模一樣的照片，讓他發現自己被劈腿的事實，直言「一碗咖哩飯讓我看見綠光，以為在吃綠咖哩？」細緻的觀察力也讓網友直呼他是「神探」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，今年換了一份可以週休二日的工作，想說終於可以結束與女友的遠距離戀愛，多了很多時間可以陪她，殊不知每次說要去找女友時，對方見面的意願都不大，甚至說不用每天講電話，變得很不耐煩、不想多說話，即使見面，女方也變得很被動，不願意牽手、親吻。

該網友表示，從一月開始，每次約見面時女友都只說有空再說，到了見面前都會突然說同事約吃飯、朋友跟先生吵架要去陪，不願意與他見面。

該網友女友只要在社群軟體上發文，就會有另一名Y先生迅速按讚、留言，詢問女友Y的身份，只說是高中補習班同學，若想多問點資訊，就不耐煩的說不要想太多，疑心病很重。

該網友某天發現，女友在社群網站上PO了一張咖哩的照片，同時Y也PO一張幾乎一模一樣的，他表示，「請問會有這麼巧，兩碗咖哩飯會長一樣，不論是肉的大小，紅蘿蔔及葡萄乾的位置都一樣，又不是樣品」，因此讓他發現女友劈腿的事實，並表示「本來就不愛咖哩，因為這件讓我對咖哩飯仇恨值更高了，打死我都不吃」。

其他網友留言「神探，佩服佩服」、「筷子一樣」、「是這家咖哩賣相不好，還是L小姐拍照技巧不好，這看起來真的不行啊」、「店員咖喱擺的太醜，害人家小三被抓到了，店員躺著也中槍」，有人也鼓勵他「希望你趕緊振作起來，吃過就忘，立刻再找下一個更美味的餐點吧」。