網瘋傳惡作劇「3人跳」 提醒孩子千萬別拿生命開玩笑
【文：武美齡】
近期社群媒體瘋傳惡作劇影片「3人跳挑戰（Tripping Jump Challenge）」，內容相當危險，不知情的孩子被邀約和朋友站在一起，同時跳躍，卻被身旁的同伴惡作劇踢腳，因失去平衡當場跌坐在地，甚至可能傷及腦部，家長應提醒家中孩子特別注意，當心遺憾終身。
於網路上搜尋Tripping Jump Challenge，會發現有許多受害者在不知情下，被邀約和朋友共三人站在同一排，再一起跳躍，殊不知站在三人中央位置者即將受到欺凌。
影片中可見，站在中間者跳起後會被身旁兩人「掃腿」，導致整個人直接摔落地面，行徑非常危險。
一位美國母親Valerie Hodson於社群網路上公開兒子因這項惡作劇而受傷的經過，就如同影片中的手法，造成孩子頭部受傷、臉部受傷，且兩位惡作劇的同學還在一旁笑，完全沒有思考到對他人所造成的傷害，僅為了讓影片在社群媒體上獲得按讚或關注。
這項惡意惡作劇輕則造成擦傷或扭傷，重則恐頭部受傷，家長應提醒孩子，勿對他人惡作劇造成傷害，同時若朋友邀請參加三人跳挑戰，應有警覺心馬上拒絕，避免造成憾事。
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