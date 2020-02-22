陳時中憶母：衣服自己做、毛線自己打，長大漸明白女性偉大

【文：武美齡】

衛福部部長陳時中為中央流行疫情指揮中心指揮官，近日在新聞媒體常可見他專業坐鎮指揮的一面，據報導，他的母親於去年底過世，扛起防疫大任的陳時中，其實正逢喪親之痛。陳時中過去曾提及對母親的印象，自己做衣服、麵粉做麵食...直到長大漸明白女性的偉大。

父親的身教、母親的偉大

現任衛生福利部部長陳時中為牙醫出身，曾擔任台北市牙醫師公會理事長、行政院衛生署副署長、國策顧問等職務，自從新型冠狀病毒疫情爆發以來，幾乎每日親自主持防疫記者會，衛福部小編還替他取了「阿中部長」的暱稱，常見廣大留言加油鼓勵：「部長請好好休息」、「阿中部長和防疫人員辛苦了！」，也有BabyHome網媽表示：「我很敬重陳時中部長的勇氣...謝謝您，部長與防疫人員。」另有許多民眾手寫祝福與感謝郵寄至衛福部。

圖片來源／衛福部FB

陳時中的父親是已故台大法律系教授陳棋炎，身為家中長子的陳時中，曾在《家族法新課題：陳公棋炎先生九十晉五冥壽紀念文》的懷念文中，提及對父親懷念及母親感謝。陳時中的父親認為人要努力、腳踏實地，同時也非常注重準時的禮儀，甚至陳時中的兒子還曾在房門口貼上提醒自己的字條「今日事、今日畢（阿公說）」，令陳時中深刻了解到身教的重要意涵。

陳時中同時提到對母親的敬佩及感謝，因家中收入有限，他回憶母親會自己做衣服、打毛線，家裡吃的麵食也親手從配給麵粉原料開始做。在母親的巧手下，每餐上桌的料理都有變化，尤其陳時中在學時期帶的便當，總是總是色香味俱全，讓同學們好不羨慕！年輕的時候，他總以為家中的資源充足，直到長大了，他才逐漸明白女性有多偉大。

陳時中在女性議題上也有自己的堅持，2019年有公民團體提懷孕滿8週禁墮胎公投案，社會上一時掀起「女性身體自主權」與「胎兒生命權」的相關討論，陳時中對此表示：「又不是公投的人要生！」勵馨基金會執行長紀惠容同樣也贊同他的看法。

呼籲放下對立，共同抗疫

在陳時中的學經歷中可見，自北醫牙醫系畢業後，除了開業成為牙醫，也積極參與醫界公共事務，曾擔任中華民國牙醫師公會全國聯合會第6屆理事長、行政院衛生署「全民健康保險監理委員會」委員等職。而現在他在衛福部部長的角色中，多次提到「社會氛圍」的重要性：

「我們防的是病毒，沒有人願意生病，未來還有很多情況是未知的，我們不要對立，一起正向防疫。」

「當社會跟隔離者、確診者形成對立的時候，那會形成什麼情形，就很多人不敢被隔離，因為他會受到很大的影響，不敢被隔離，他就必然要隱匿，若大部分的人都要隱匿，而不據實以告，做這種利人利己的事情，反而被社會這樣的氛圍逼著要害人害己，這樣的氛圍，會對我們的防疫工作，造成很大的傷害。」

「我們一起配合，不對生病的人貼標籤，一起感謝所有第一線的防疫人員。」

雖然過往一般民眾對他並不熟悉，還有人起初記不起名字是「陳中時」還是「陳時中」？但在頻繁的即時政策宣導及媒體報導下，陳時中部長目前在網路持續擁有高聲量。

參考資料：衛福部、衛福部FB、信傳媒

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