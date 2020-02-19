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男友無預警封鎖刪好友 傻眼結婚新娘卻不是她

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友表示日前被無預警分手，但是男方才剛拜會過她的父母，而最近對方竟然還跑去結婚，混亂情況讓原PO一頭霧水。示意圖／聯合報系資料照片
一名女網友表示日前被無預警分手，但是男方才剛拜會過她的父母，而最近對方竟然還跑去結婚，混亂情況讓原PO一頭霧水。示意圖／聯合報系資料照片

八點檔劇情竟然在現實中上演！一名女網友發文表示日前她被無預警分手，但是男方春節期間才到她家拜會過她的父母，而讓她更傻眼的是最近對方竟然還跑去結婚，混亂情況讓原PO一頭霧水，超扯事件曝光也讓網友直呼「還好新娘不是妳」。

「呵…現在確定我被玩了」。今（19）日一名女網友在臉書社團「爆怨公社發文揭露前男友的荒謬事蹟提到，她的前男友昨日突然結婚，但對象卻不是她，突如其來的刪好友、加黑名單，讓原PO措手不及也感到莫名其妙。

但讓原PO不解的是，過年期間前男友還到她家向她的父母拜年，更承諾不會和她分手，在原PO懷疑他有其他女朋友時對方還安慰她只是工作忙而已，這讓原PO心碎表示明明才前幾天發生的事，現在卻莫名其妙突然刪她好友還把她加到黑名單，而在原PO還在納悶的同時才得知對方「原來是結婚了阿！」

原PO前男友的渣男事蹟讓網友們看傻眼，也有人質疑原PO會不會其實才是小三，但她卻表示對方都有介紹自己的家人、朋友給她認識，而如今混亂的情況也讓她無奈提到「我也希望我不是」。

文末原PO豁達表示「只能說祝福你們，希望你好好待她」，但也提醒對方別忘了還她兩萬塊的欠款。原PO的悲慘遭遇讓網友們紛紛留言表示「人財兩失」、「人間處處有渣男」、「好八點檔的劇情」，不過也有許多人安慰她提到「早點發現都好事」、「還好不是選妳阿，解脫了」。

結婚 黑名單 爆怨公社
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