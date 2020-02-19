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情人節模仿《愛的迫降》劇情 他用髮圈求婚大整女友

聯合新聞網 / 綜合報導
她模仿韓劇買髮圈整女友。圖片來源／<a href=臉書" title="她模仿韓劇買髮圈整女友。圖片來源／臉書">
她模仿韓劇買髮圈整女友。圖片來源／臉書

許多人會在情人節相約看電影吃大餐，人氣粉絲專頁「永康曾咖郎」則是在當天決定與女友共度一生。他描述女友當天故意送花到公司整他，他想出買髮圈模仿韓劇反整女友的惡作劇，但最後卻萌生對女方求婚的想法，而求婚的過程也讓網友笑說好荒謬。

永康曾咖郎在臉書表示，今年情人節因為女友有事所以兩人無法一起慶祝，不過當天女友卻請花店老闆送了一束超過10朵玫瑰和桔梗的花束到辦公室給他驚喜，並刻意將卡片署名給「永康金城武」，他收到花的當下相當尷尬，由於一大束花實在太過顯眼，也引起了同事們的注意，甚至被要求念出卡片的內文，整個過程讓曾咖郎直呼，「這女人.....完全就是想在情人節整死我」。

而永康曾咖郎也想出計畫來反整女友，他提到，因女友最近迷上韓劇《愛的迫降》，因此他決定學劇中的玄彬，重演第13集「送一個超爛生日禮物的場景」。就在此時，突然想法一轉「還是就直接求婚求一波？」加上原先就已經準備好戒指，所以他下定決心從原本整人計畫轉成人生重要的求婚。

他描述當時自己去賣場臨時買了2個髮圈當作對戒，而趁女友回家時拿出髮圈並說出劇中台詞，再順勢拿出真正的戒指向女友求婚。

他表示求婚時回想起兩人相處過程不禁讓他掉淚，還嘲諷自己當下單膝跪地求婚像是一個被媽媽罰跪的小孩，整個求婚過程曝光後，網友也笑說「有點可愛，但荒謬依舊」、「恭喜啊！繼續期待你們荒謬的故事」、「連求婚都很荒謬，但是真的很恭喜阿！祝福你們」、「害我看得哭到嫑嫑的！怎麼那麼感人啦！」不過最後他也獲得女方答應，成功從情人身份一起踏入下一個階段。

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