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相親「台積電主管vs傳產小開」怎選？ 網：要自由還是要錢

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在ptt上詢問大家，友人去相親後，該如何選擇對象。示意圖／ingimage

不少人到了適婚年齡還沒有交往對象，就會接受父母、親友安排的相親，來看看能否找到適合的另一半，但應該怎麼選擇，往往又是另一個難題。一名網友就在社群網站上發文表示，表妹的朋友前陣子去相親，對象有晶圓代工龍頭台積電的35歲主管及傳統產業的32歲小開，不知道哪一位比較好？因此詢問大家的意見。

網友在PTT發文說到，表妹的朋友日前去相親，目前有2個對象在追求，A是35歲的台積電中階主管、職等34、清大碩士畢業，以及32歲的傳統產業小開、員工約30人、高職畢業的B，想詢問大家「如果是女生，會怎麼選？」

對此，有網友就說到，「（選）台積電呀！老公常常不在家」，認為在台積電上班的工時長，若選擇A的話，女生的自由度比較高，可以自行分配的時間也比較多；但也有人提及「感覺A很常加班欸」、「選A跟守活寡有兩樣嗎？」，認為相對地來說，男方較難空出時間陪伴家庭。

針對B的選項，不少網友則指出，「B的一個廠房可能就要幾千萬了」、「秒選傳產，再慘還有一塊地能富三代」；但也有網友提到，「傳產你確定錢小開能用，還是去當傭人」、「B其實很可能一點小錢都要看媽媽臉色」，「同學嫁給類似B的身價，成天被要求生男生，結果她生三個女兒，婆婆靠北到現在」、「要看該行業賺不賺，傳產還是傳慘」，認為若選擇B的話，需要注意男方父母親的態度、是否掌管財務、對傳宗接代的要求、家族背景等。

也有網友直接比較2人的差異，有人就說到「一個領薪水，一個發薪水，有腦都知道要選誰」、「A是員工的太太、B是董娘，這還要考慮嗎」，但也有人提及「一個是工作壓力大、一個是婆婆壓力大」，要看女方如何抉擇。

台積電 PTT 傳統產業 相親
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