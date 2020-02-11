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她與前夫離婚逾十年仍收到紅包 網友：在台灣真實的罕見

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女子po文感謝她的前婆家。圖截自爆廢公社。

夫妻離婚後關係會變得怎樣？每個人的境遇大不同。一名女子在臉書社團爆廢公社po文，特地感謝前夫與前婆婆，「我們之前沒有任何仇恨」。她跟前夫離婚已超過十年，育有一子，小孩跟前婆婆住，但為兩人共同監護，現在已經十七歲了。

離婚後，前婆婆還是對她不錯，除了會主動買東西送她，甚至還給了原本家裡的鑰匙，因此她仍能自由進出前夫家，而且每年的年夜飯，前婆婆也都會叫她回去吃。另外，平常只要有跟小孩有關的問題，雙方也都會一起討論，或聊聊彼此近況。

po文的女子說，前夫基本上都在忙事業，所以小孩大多時候還是由她與前婆婆在互相照顧，前夫也對她很好，或許是為了彌補曾經外遇對她的虧欠，每年過年，她也會收到他給的紅包，連後來她已經再婚了，生的小孩也有紅包可拿。

「這讓我非常感恩，謝謝你」，她表示，每次前夫家只要有好的東西，到現在都還是會分她一份，她覺得自己真的很幸運可以遇到這樣的一家人，雖然彼此的關係已和平結束，但這些年他們全家仍記得她，還會主動關心與付出，一路走來很欣慰，而孩子也長大了，也被養得很好。

不少網友看了覺得很感動，紛紛留言稱讚說「那代表妳也是個很好的人，才會讓他們疼妳入心」、「好聚好散很重要」、「好福氣」、「可見是遇到明理的長輩」、「很難得的緣份」、「真的把妳當女兒看的婆婆」，還有人認為，「離婚後到底該不該跟前婆家繼續往來？這問題滿難的。」

其他人很羨慕地表示這是「真實的罕見，在台灣，不多見的和平」、「一般是離婚後，妳就是外人！」但有人好奇問說，「難道他現任妻子不會有疙瘩嗎？」，po文的女子則回應他已經單身十年了。」網友又再問說「妳現任丈夫不會有疙瘩嗎？」她表示「不會的，我一樣是小孩的媽媽。」

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