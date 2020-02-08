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她開暖氣做家事被婆婆念 網點關鍵：問題不在電費

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO在天冷時會開暖氣打掃家裡，結果卻引來婆婆不滿。圖片來源／ingimage

近期冷氣團發威，全台各地氣溫普遍下降，民眾出門須增添衣物保暖，而有些民眾待在家中也會開暖氣，希望讓手腳不會冰冷，能好好做家事。一位網友近期上網發文，表示過年前老公將自家客廳的冷氣換成新的冷暖機，因此在大掃除或天氣比較冷時，自己就會開暖氣做家事，但婆婆卻非常不開心，直接把暖氣關掉，並唸原PO不知節省，令她相當氣憤，並說暖氣電費跟冷氣應該不會差太多，對此網友紛紛留言，表示問題根本不在電費。

原PO於4日在「mobile 01」發文，她說老公換了新的變頻冷暖機後，過年大掃除和最近天氣變冷時，自己都會開著暖氣在客廳吸地或是在廚房洗碗，這樣就能避免手腳冰冷，但之前開暖氣時就有注意到婆婆的臉色不太好看，一開始原PO以為是自己想太多，結果當她昨晚開暖氣清理地板時，婆婆直接在旁邊唸她說「以前的女人哪有這麼好命？做家事還有暖氣吹」，說完便將暖氣給關了。

事後，原PO向婆婆解釋說到是因為怕她在客廳太冷才會開暖氣，加上新的變頻冷氣吹暖氣也不會花很多電，但是婆婆聽後反而對她說妳們年輕一輩就是不知節省，對此，原PO相當氣憤，因為電費本來就是自己和老公出的，而她也上網查了該冷暖機的耗電量，她說「年耗電量1303度，不過應該是指冷氣的部分？想知道開暖氣跟開冷氣的電費會差很多嗎？如果差不多的話，吹暖氣應該不會很浪費吧？不然裝有暖氣的幹嘛。」

貼文一出後，許多網友紛紛回覆，「讓你老公和婆婆溝通，說電費都他全吃，你身體循環差，手腳冰冷」、「吹暖氣跟冷氣耗電量印象中差不多，GR60年耗電量1303/度的話，一天吹8小時也只花大概8~9度電而已」、「空調冷暖氣機的暖氣功能跟冷氣差不多耗電」、「可能要你婆婆改變觀念了」、「念就給他念吧，電費不是他付的」。

但許多網友表示根本不是電費的問題，「我覺得不是電費的問題欸，有一種浪費叫做長輩覺得浪費」、「跟長輩住一定會面臨這種問題，世代認知、價值觀、生活水平、種種的不同，所以一方面自己一定看開一點，盡量體諒」、「這種是觀念問題，需要她兒子慢慢的溝通」、「跟節不節省無關，單純就是婆媳問題」。

保暖 婆婆 婆媳紛爭
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