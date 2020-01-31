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姊姊年初二回娘家 卻因這件事被婆婆叫回去煮飯

2020-01-31 13:44聯合新聞網 綜合報導

大年初二是回娘家得日子，但一名女網友的姊姊回娘家團圓時卻臨時被婆婆叫回去煮飯，理...
大年初二是回娘家得日子，但一名女網友的姊姊回娘家團圓時卻臨時被婆婆叫回去煮飯，理由是她的小姑也回家了。聯合報系資料照片／記者翁浩然攝影
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大年初二是回娘家的日子，按照習俗嫁出去的女兒都會在這天回到娘家團聚，但有女網友卻抱怨自己姊姊在這天回來家裡團圓吃飯，卻被婆婆叫回去煮飯，理由是婆婆的3個女兒也「回娘家」，讓這名網友氣炸痛罵「妳的女兒是寶貝，我姊就不是了嗎？」其他網友看了也批評這位婆婆太過分。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道姊姊在大年初二這天回來娘家吃飯，原本是件很開心的事，但回來沒多久卻接到婆婆的來電，要求姊姊回去煮飯，原因竟是她的3個小姑也「回娘家」了。然而面對這麼不合理的事，姊夫竟然沒出聲，完全默認他媽媽的行為，讓原PO氣得大罵「這是什麼情況？」

原PO很想告訴那位婆婆，「妳的女兒是寶貝，我姊就不是了嗎？每個女兒都是媽媽的寶貝，別理所當然在我姊回娘家時還call她回來！一年回一次娘家而已，為什麼要這樣呢？」貼文一出也引來許多網友抱不平。

網友一面倒地批評老公和婆婆的行為，「都什麼年代了，還有這種老公跟婆婆喔？」、「完全不懂得將心比心，別人的女兒都不是人」、「自己的女兒回家自己煮啊！疼女兒就煮媽媽味的飯菜給女兒吃」、「姊夫問題也很大，無法站在老婆這邊體諒老婆，這種男人真的要不得」、「自私自利的婆家，但是最該罵的是妳姊夫！居然不敢跟他媽媽說不」。

還有其他女網友也分享自己經驗表示，「我每次回娘家我媽都叫我煮，叫我大嫂休息」、「像這樣的老公我遇過、不會吭聲幫老婆講話，耳根子軟只會聽老媽的，最後我選擇了放棄」、「我過年要工作，我大姑還打電話嗆我，除夕夜工作完要回家煮年夜飯給公婆吃（重點公婆不合，就沒在吃團圓飯的），而且我工作忙完下班都晚上8-9點了，還要求我她們回娘家，我要在家伺候她們。我把她的話告訴我老公，我老公立馬打電話去砲轟她姊，從此之後過年我就沒那些問題了」。

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