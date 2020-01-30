媳婦不能拿錢回娘家？ 婆婆一句話打臉朋友被讚爆

媳婦拿錢回娘家，會令一些婆婆感到不滿。聯合報系資料照 分享 facebook

大年初二許多媳婦都會返回娘家，也會給爸媽一點孝親費，但可能有些婆婆會質疑媳婦為什麼要拿錢回家，進而造成婆媳關係緊張。對此，有位網友在網上分享，表示自己的婆婆不太一樣，她說自己婆婆的姐妹淘常常抱怨媳婦拿錢回娘家，而婆婆聽到後不但沒跟著附和，反而吐槽一句話，令原PO直呼婆婆很有正義感。

原PO在「Dcard」上分享婆婆的故事，她說自己年假幾乎都待在婆家，所以每天幾乎都會跟婆婆聊天，因此開啟媳婦該不該拿錢回娘家的話題，婆婆問她娘家比較窮是不是會被婆家瞧不起，對此原PO回應說到自己可能要等兒子娶媳婦才知道，但是自己並不會這樣，而婆婆則表示自己也很大方不會計較錢的問題，但她的姐妹淘常跟她抱怨自己的二媳婦，婆婆說到「嫁來還要每個月拿錢回娘家，好像很不高興媳婦這樣做，都嫁來我家了，怎麼還拿錢回去？說她媳婦家裡窮，什麼都沒有，還要女兒養。」

原PO聽後則回應「可是如果阿姨的媳婦家裡比較辛苦，她照顧娘家也是應該的啊，更何況她媳婦有上班，又不是沒上班」，而婆婆對此也十分認同，並表示「後來我想到阿姨說，她女兒一個月給他們夫妻，一人6千，兩人就一萬二了，她自己還不是拿女兒的錢，我就吐槽她，自己也拿女兒的錢，為什麼限制媳婦不能拿錢回娘家」。

婆婆這句話讓原PO直呼很有正義感，而婆婆也說就是因為對方是朋友才要吐槽她，否則越聽越生氣。文章一出後，許多網友也紛紛留言讚許，表示「原PO婆婆不錯，不過她朋友就是雙重標準婆婆，媳婦不行，自己女兒就可以」、「雙標的婆婆真的好討厭，媳婦也是人家的寶貝女兒阿」、「請問妳的婆婆還缺媳婦嗎」、「有這種婆婆感覺很幸福耶，連對話也很像朋友聊天」。