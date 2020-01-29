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「身體溫暖，讓我暫時很有安全感」研究：越孤單的人，越喜歡洗熱水澡

2020-01-29 15:28聯合新聞網 女人迷：最走心的女力媒體

當冬天寒流來襲，如果可以每天洗上一場熱水澡，那會是你最幸福的事情。聯合報系資料庫
當冬天寒流來襲，如果可以每天洗上一場熱水澡，那會是你最幸福的事情。聯合報系資料庫
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總是比別人多穿一件毛衣、喜歡喝熱飲、習慣沖很熱的熱水澡嗎？研究顯示，你對身體溫度的需求，其實和你對社會人際的感受相連結。而越孤獨的人，會越渴望獲得身體上的溫暖。

當冬天寒流來襲，如果可以每天洗上一場熱水澡，那會是你最幸福的事情。對啊，天那麼冷，誰不想這麼做？但如果今天你感受到內心有個突然地衝動，是想立刻走到那個讓你最安全的環境裡，在溫柔寧靜的熱水浴缸中度過屬於你的時光；那麼除了想溫暖身體，你可能還有一個更深層的需求──你此刻內心是很孤單的，你想透過熱水澡，來滿足被環抱的感覺。

研究發現，被社會排擠的個人，如果可以給他一些立即獲得溫暖的物品，例如外套、熱茶，或者一場熱水澡，就能讓他低落的心情獲得釋放。孤獨與體溫之間的關聯是什麼？如果你也好奇，今天我們就一起討論一些解答

人越多我越空虛：為什麼我們會覺得孤獨？

首先，我們可以先聊聊「孤獨」的定義。是不是有發現到，有時即使是在擁擠的空間裡，你也會突然有種空虛的感覺？即使被家人、朋友環繞、被伴侶擁抱，我們所有人都有機會體驗到孤獨感。

芝加哥大學心理學系將「孤獨」定義為「理想社會關係和感知社會關係之間的差異，所造成的困擾。」換句話說，當你感覺自己與人的關係並不密切，或者在他們面前沒有你想像中的快樂，你發現這樣的落差與失望讓你感到心煩意亂。而身處孤獨情緒時，你會覺得自己不被理解、缺乏陪伴，你的情緒會很強烈，並引起沮喪和抑鬱感。

《今日心理學》（Psychology Today）則表示，因為很多影響因素，讓不同的人對於孤獨會有不同的定義與反應，但孤獨的共同關鍵跡象之一是你感覺自己沒有足夠的朋友；這包含著平時有著良好的社交生活，但卻在內心有種孤立感、與他人脫節者。

越孤單的人 越愛洗熱水澡

而在感覺孤獨時，你感覺到自己最想做的一件事是什麼？

研究指出，在這種時候，人們其實會不自覺地尋找身體溫暖作為社會溫暖的替代；作為一種自我治療，我們在提升體內溫度的同時，也減緩了不被理解與接納的失落感。

根據耶魯大學的研究員、心理學家 John Bargh 指出，習慣長時間淋浴的人，可能是為了在潛意識中避免孤獨或被社會孤立的感覺。他表示，一個人越孤獨，洗熱水澡的時間越長。而那是因為，熱水可以代替同伴，消除你內心被排擠的感覺。

於是，身體上的取暖讓我們產生重新被接納的錯覺。譬如穿一件溫暖舒適的毛衣與他人共進晚餐，可以讓你擁有更多被理解的感受；或者只是單純喝一杯熱可可，也可以增加你對他人的信任感；而回家洗一場熱水澡，以恢復你內心因社會冷漠而受傷的缺口。

透過體溫來改變內心狀態、藉由熱水緩解不舒服的感受，是我們在發現無法融入這個世界時，可以給自己的溫柔治療。你的孤獨解方是什麼？如果身體的溫暖可以暫時讓你覺得被愛，今晚，就來一場熱水澡吧！

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本文由女人迷授權，原文連結請點

「身體溫暖，讓我暫時很有安全感」研究：越孤單的人，越喜歡洗熱水澡

可可芝加哥寒流解答

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