搬出去住後再回婆家吃飯 公公一個舉動讓她很心寒

一名女網友因為和婆家感情不睦，搬出去後更受到婆家的不諒解。 圖／ingimage 分享 facebook 結婚不只是兩個人的事，也是兩個家庭的事，許多人都會面臨因彼此生長環境和習慣的不同而出現爭執。一名女網友發文抱怨在婆家累積了10幾年的生活摩擦，最後忍不住搬到外面住，日前再回去吃飯時，因公公的一個動作，讓她心寒地覺得「原來搬出去的媳婦比客人還不如」。

原PO在《mobile01》論壇發文寫道結婚10幾年了，婚後就和老公住在婆家，去年（2019）底因為累積了許久在婆家和長輩生活的摩擦，心情已經到了臨界點，最後忍不住拿出自己的積蓄，在婆家附近買了一棟大樓裡的房子，然後和先生帶著孩子搬出去住。

原PO說因為家裡離婆家近，再加上老公不放心家中只剩下兩老居住，因此每個星期都還是會回婆家吃飯一、兩次。雖然公婆對他們搬出去住一事很不諒解，但也不會當面表現出來。但日前他們照樣回家吃飯時，公公的一個動作卻讓原PO相當不開心。她說公公拿出3隻烤雞腿，越過她拿給了老公和2個小孩子，當下老公感受到不對勁，趕緊夾起自己那隻要給她，連大伯也覺得奇怪，但這已經讓她心裡相當不舒服，原PO無奈地說「原本住家裡時還算相敬如賓的！原來搬出去的媳婦比客人還不如…突然覺得很感慨啊！」

文章引起網友兩極看法，有人力挺原PO說「長輩耍幼稚只是可笑的行爲，自己的日常過得平安順遂比較重要」、「有節日再回去就好，反正都沒好臉色」、「既然選擇搬出去就別想公婆會給妳好臉色看，我看連逢年過節都別去了，省得給自己找氣」、「我能理解樓主的心情，有時不管妳在努力，婆婆總是不滿意」。

也友人不以為然的表示，「媳婦是外人，不過一起住了十幾年都沒辦法扭轉印象，雙方都要負點責任」、「這樣做妳覺得妳都沒有錯嗎？句句裡還都用驚嘆號，這種充滿怨懟的心理回婆家我不信妳會有什麼好臉色，人家這樣對妳也不意外吧？」、「版主好像也有點自私，有些問題搬出去住，又想別人給妳好臉色？」、「你都因為生活中的摩擦而搬出去了，怎麼會有自己是自家人的想法呢」。