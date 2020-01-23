過年送萬元禮券當紅包還是8千現金好？ 網友建議這樣做

過年時，許多人最傷腦筋的就是包紅包的金額。圖／取自ingimage 分享 facebook 每到過年，許多人傷腦筋的一件事就是包紅包，一名網友透露友人原本打算在過年時包幾千元現金給爸媽，但因為在尾牙抽中萬元禮券，因此開始猶豫要拿禮券來包，還是包現金比較實在？他上網求助網友解答，引來網友熱烈討論。

原PO在PTT論壇發文寫道，朋友在尾牙中幸運的抽中1萬元的賣場禮券，雖然很開心但也陷入兩難，因為朋友原本打算在過年時包8千元現金給爸媽，但如今有了萬元禮券，若用禮券來包紅包，金額就能比現金多2千元，只不過不曉得拿禮券來當紅包送人會不會很奇怪也很失禮，因此原PO上網詢問網友這樣做是否合適？大家會選擇1萬元禮券還是8千元現金呢？

許多網友一致認為「選現金」、「現金比較方便吧」、「包長輩當然現金」、「禮券一看就知道消庫存用的」、「當然是選現金，拿禮券還要跑到特定地點使用，覺得很不方便」。還有網友表示就算禮券，受歡迎的程度也有不同，「就看有沒有需要禮券而已，而且要看哪家，SOGO之類的還行」、「看是遠東禮券還是全家禮券啊」、「禮券真的要看種類」、「禮券要看啊，家樂福、大潤發都能找零」。

究竟現金好還是禮券好，也有人提出解決方法，「禮券和現金各包一半」、「我抽到禮券都是直接送給家人，紅包另計」、「禮券PTT九折出售」、「95折就有人買了，隨便賣9K一堆人搶破頭」。