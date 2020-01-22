匯36萬給全職太太 霸氣老公：妳更辛苦當然也有年終

一位女網友在家當全職太太，沒有出外工作卻意外收到霸氣老公匯入款的36萬元當年終，令她甚是感動。 圖／取自爆廢公社 分享 facebook

年節將至，各公司行號趕著舉辦尾牙和發年終犒賞員工，1111人力銀行調查發現，上班族有82%領到年終獎金，平均1.19個月。有一位女網友在家當全職太太，沒有出外工作卻意外收到霸氣老公匯款36萬元當年終，令她甚是感動，更羨煞眾多網友。

該位全職太太今（22）日中午在不公開社團「爆廢公社」分享，「領年終了～～～老公說『全職媽媽更辛苦，當然也有年終』謝謝老公😭😭」，並附上存摺照片，可見昨日收到一筆36萬款項，且備註一句「老婆辛苦了」，讓看到的網友們為之騷動，「別人的老公總是不會讓人失望」、「如果轉給我這年終，不用那5個字也沒關係~」，還有男網友擔心「希望我老婆看不到這篇…」。

此文章按讚數已逾2萬人，不過有人質疑事件真實性，於是全職太太在發文3小時後，又更新內文表示，「這真的是老公給我的年終，家用部分還是他負責啦」，而且最令她感動的是「老婆辛苦了」這五個字，因為老公懂全職媽媽的辛苦，「畢竟當過全職媽媽的都懂，真的不是人幹的」。

網友們紛紛打趣留言「你老公還有缺老婆嗎」、「最感動的5個字，可是360000怎麼算都是6個字啊」、「正確安太座」，還有女網友標註老公「看到了沒…一個月薪水全交還不夠，年終記得也要全交」。