親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

強化防疫！移民署停發武漢團入境許可

武漢肺炎疫情蔓延 華航宣布停飛2月10日至27日「台灣-武漢」6航班

他列4缺點抱怨越南老婆 網看完閃瞎：炫耀文無誤

2020-01-22 17:24聯合新聞網 綜合報導

老公PO文抱怨越南老婆，網看完閃瞎：假抱怨真炫耀。示意圖／ingimage
老公PO文抱怨越南老婆，網看完閃瞎：假抱怨真炫耀。示意圖／ingimage
分享

現在社會有不少民眾選擇跨境迎娶外籍新娘，近日有名男子在網上抱怨自己的越南老婆，文末還寫道「真的要好好再三考慮」，貼文一出，網友看完才發現這分明是假抱怨真炫耀！

原PO在臉書社團「爆怨公社分享親身經驗，自己先前失業有陣子沒給老婆錢，「沒想到她不但沒有落跑，反而跑去找月薪3萬塊的正職工作，害我在家睡到自然醒都有點愧疚。」

原PO接著表示，自己除了工作外，平常都窩在床上玩手機，想帶老婆出去玩但她都說不用，害他自己想出門玩都很尷尬，除此之外，「我媽在煮飯打掃，老婆居然會跟著下去幫忙，害我在客廳納涼，眼睜睜的看著她做也很不好意思。」

另外老婆明明愛吃甜食，喝碳酸飲料加炸雞，「可卻怎麼都長不出肉來，害我跟著她吃結果肉都長我身上」。綜合以上4點，「奉勸各位真的不要去娶越南老婆，別浪費這個機票跟時間」，雖然看似抱怨，但其實是拐著彎曬恩愛，閃瞎大批網友。

文章一出，許多網友留言回應，「這是抱怨自己還是炫耀老婆？」、「一篇文惹怒一堆單身狗XD」、「這不是抱怨文檢舉他啦！」、「放閃無極限，大家墨鏡準備好」、「炫耀文恭喜你娶到好老婆」、「看前面還以為真的不滿，原來是反串」。

越南爆怨公社

延伸閱讀

6年來偷拍162名女性美腿 他被逮後稱有「戀...

媽養「萬年冰箱」老婆10年不敢開 釣出許多苦...

星宇首航登機封「K董親簽」曝光 網羨：無價之...

接受手搖飲價格為多少？網答案一面倒：超過不買

相關新聞

【2020庚子十二生肖運程大預言3-2】雨揚居士／龍蛇馬羊 亨通呈祥

2020-01-22 06:00

【2020庚子十二生肖運程大預言3-1】雨揚居士／鼠牛虎兔 吉慶有餘

2020-01-21 07:45

【新專欄登場‧小兒科醫師診間筆記】陳彥任／醫院裡的春節豪華便當

2020-01-20 06:00

【初老心情】JOYCE／耳順之年，我們決定這樣過

2020-01-20 06:00

【親子互動】王景新／家事母子情

2020-01-20 06:00

【生活點滴】粼粼珍妮／與陽光邂逅

2020-01-19 06:00

【賞文迴響】劉小草／照護背後

2020-01-19 06:00

【心情點滴】黃珠玉／永不嫌遲

2020-01-19 06:00

【夫妻之間】徐茂瑋／不能再對妳說

2020-01-18 06:00

【閱讀生活】有元葉子／一個人或一群人都美味的炸物料理

2020-01-18 06:00

這些壞習慣要注意！可能造成孩子「咬合不正」風險激增

2020-01-17 15:22

《菠蘿蜜》：以父之名，記沉默無語的一代人

2020-01-17 10:53

【心情點滴】舒眉／山野寄情

2020-01-17 06:00

【我愛一個人煮-99】太陽臉／涼麵兩式

2020-01-17 06:00

【日常糗事】劉素美／幸好它還沒發芽

2020-01-17 06:00

兒吃麵玩到座椅翻倒 見母拍照一臉無奈網笑翻：拍攝者不救？

2020-01-16 16:41

寶寶一哭可以抱嗎？網友熱搜10大育兒關鍵字

2020-01-16 09:56

第二胎報到 劉香慈不小心做了重訓

2020-01-16 09:53

【弄孫之樂】施鳳兔／快樂在身邊

2020-01-16 06:00

【住在陰陽海邊】施岑宜／礦山裡的送別

2020-01-16 06:00

【母女之間】謬修／我和女兒星座不合

2020-01-16 06:00

寶寶抓周到一半直接睡著…紀錄照曝光萬人笑翻：他在抓周公啦！

2020-01-15 15:48

賢慧女初訪男友家 餐桌上一「習慣動作」慘遭準婆婆狠批：沒教養

2020-01-15 14:33

【兒女心情】段致平／成就

2020-01-15 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／老狗在做完蛋糕後

2020-01-15 06:00

【妯娌之間】尤魚／兄弟的老婆這件事

2020-01-15 06:00

要怎麼在相親市場找到「優質女」？ 網揭殘酷真相

2020-01-14 21:17

同婚通過後6成男同志仍單身 2大理由為主因

2020-01-14 18:18

U值媒／報喜不報憂？中國式傳統《別告訴她》愛她就要騙她？

2020-01-14 13:20

他好奇女生能請長假出國是什麼等級？ 網打臉「很難嗎？」

2020-01-14 11:32

【新專欄登場‧生產再發現】吳嘉苓、諶淑婷／生孩子，不只是生理過程

2020-01-14 06:00

【生活趣聞】晨曦／輕輕與親親

2020-01-14 06:00

【婚姻故事】千尋／第三次之約

2020-01-14 06:00

【新手父母】羽毛／擠乳哲學

2020-01-13 06:00

【我見我思】巧爾／幸福的心境

2020-01-13 06:00

【人生劇場】萬云／籌碼

2020-01-13 06:00

前世情人狠踩老爸臉部「馬殺雞」 萬人笑翻：女兒才有的特權！

2020-01-11 12:00

女友要求「3000元紅包」 他傻眼問：該放生嗎？

2020-01-10 15:08

她嘆一有錢就被迫花掉 網安慰：原來不是只有我

2020-01-10 11:24
看更多

熱門文章

除夕前「5大必丟」！扔了它去霉氣還能防破財

2020-01-21 20:12

燈會尬場爭奇鬥豔！這縣市太美 沒過年就賺翻

2020-01-22 10:00

春節連假天氣3階段 特別注意2變天時間

2020-01-22 07:38

華航福岡返台CI117班機取消 恐影響300名旅客

2020-01-21 23:30

下午湧首波返鄉潮 高公局：今年春節國道容易嚴重壅塞

2020-01-22 10:22

「馬大九」到台北永康街知高飯外送便當 大塊肉皮Q油光看了好餓

2020-01-21 19:26

除夕起降溫 初二至初四全台有雨

2020-01-22 00:36

雙魚只想放空、射手局超多！12星座過年在家會做什麼

2020-01-22 14:00

每日星座運勢／雙子捐助慈善有福報 愛情可望發展

2020-01-22 00:00

春節愈後期愈冷最低溫13度 初二起高山可望追雪

2020-01-21 22:03

「極上鮪魚大腹」限時優惠40元！壽司郎永春店2月3日開幕

2020-01-21 22:16

淪為街友的原因很複雜 逾7成是家庭因素

2020-01-22 07:22

【2020庚子十二生肖運程大預言3-2】雨揚居士／龍蛇馬羊 亨通呈祥

2020-01-22 06:00

和平醫院傳收特殊病患暫停急診 院方：服務量大才暫停

2020-01-21 22:55

除夕前天氣溫暖穩定 賈新興：初一晚起降雨更明顯

2020-01-22 09:29

野生小熊在她面前睡覺 黒熊媽媽黃美秀：感動到快流淚

2020-01-22 09:32

奧萬大櫻花已綻放 春假來賞櫻別忘「洋蔥式穿法」

2020-01-22 07:44

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-22 16:34

穿女裝華麗回歸！GD現身香奈兒高訂大秀

2020-01-21 20:41

他列4缺點抱怨越南老婆 網看完閃瞎：炫耀文無誤

2020-01-22 17:24

春節陸客商機破滅 今年來台人數僅去年兩成

2020-01-21 19:44

影／花蓮首例白鼻心染狂犬病 縣府緊急為犬貓打疫苗

2020-01-22 10:50

2000元刮刮樂夯 今年第二輛賓士車獎落新北市

2020-01-22 14:43

這就是冠軍的味道！十大長崎蜂蜜蛋糕伴手禮出爐

2020-01-22 10:26

台鐵員工福利下月起提高 比照軍公教津貼

2020-01-22 00:12

流感上周增93例9死 都未接種疫苗

2020-01-21 23:21

狂犬病恐有北移趨勢 花蓮市首度確診白鼻心染病

2020-01-21 20:29

啤酒買1送1！興記菜館啤酒節 還有全新下酒菜

2020-01-21 23:37

環狀線開通 板橋大遠百發周邊簡訊送「1850元抵用券」

2020-01-21 18:53

領完年終買刮刮樂 新北上班族幸運刮中310萬

2020-01-22 12:01

修道院女學生裝扮 香奈兒高訂秀重回奧巴辛的童年時光

2020-01-22 14:23

神腦推優惠 祭出iPhone 11 Pro Max 93折

2020-01-22 09:58

春節七天由暖轉冷！ 初二起降雨機率增

2020-01-22 10:31

中衛口罩首度登上國際時裝周 巧妙搭配超吸睛

2020-01-21 18:58

捕獲謎樣「畢卡索之魚」 網：像從惡夢中走出來的

2020-01-22 17:36

台鐵春節加開優惠列車 北宜車票100元

2020-01-22 00:04

首度用光雕投影彩繪鐘樓 法鼓山邀民眾敲鐘過除夕

2020-01-21 20:44

春節返鄉人潮湧現 高鐵宣布22日晚間9時加開1班次

2020-01-22 15:33

國道南北雙向 估計初三最塞

2020-01-22 00:08

婦腹痛以為胃潰瘍 檢查竟是HER2胃癌肝轉移

2020-01-22 09:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top