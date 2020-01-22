他列4缺點抱怨越南老婆 網看完閃瞎：炫耀文無誤

老公PO文抱怨越南老婆，網看完閃瞎：假抱怨真炫耀。示意圖／ingimage 分享 facebook

現在社會有不少民眾選擇跨境迎娶外籍新娘，近日有名男子在網上抱怨自己的越南老婆，文末還寫道「真的要好好再三考慮」，貼文一出，網友看完才發現這分明是假抱怨真炫耀！

原PO在臉書社團「爆怨公社」分享親身經驗，自己先前失業有陣子沒給老婆錢，「沒想到她不但沒有落跑，反而跑去找月薪3萬塊的正職工作，害我在家睡到自然醒都有點愧疚。」

原PO接著表示，自己除了工作外，平常都窩在床上玩手機，想帶老婆出去玩但她都說不用，害他自己想出門玩都很尷尬，除此之外，「我媽在煮飯打掃，老婆居然會跟著下去幫忙，害我在客廳納涼，眼睜睜的看著她做也很不好意思。」

另外老婆明明愛吃甜食，喝碳酸飲料加炸雞，「可卻怎麼都長不出肉來，害我跟著她吃結果肉都長我身上」。綜合以上4點，「奉勸各位真的不要去娶越南老婆，別浪費這個機票跟時間」，雖然看似抱怨，但其實是拐著彎曬恩愛，閃瞎大批網友。

文章一出，許多網友留言回應，「這是抱怨自己還是炫耀老婆？」、「一篇文惹怒一堆單身狗XD」、「這不是抱怨文檢舉他啦！」、「放閃無極限，大家墨鏡準備好」、「炫耀文恭喜你娶到好老婆」、「看前面還以為真的不滿，原來是反串」。