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【2020庚子十二生肖運程大預言3-1】雨揚居士／鼠牛虎兔 吉慶有餘

2020-01-21 07:45聯合報 文／雨揚居士

生肖安太歲提醒

2020庚子年，輪到「太歲盧秘大將軍」當值，生肖屬「鼠」者今年坐太歲，也稱「犯太歲」；生肖「馬」為正沖太歲，也稱「歲破」；生肖「兔」、「雞」則為偏沖太歲。這四個生肖，依照開運習俗，都應該在農曆正月十五前，擇吉日到廟裡安奉太歲，或是祈點光明燈，以祈求太歲星君護佑，趨吉避凶，安穩運程。

自律鼠 變動得利

2020年為生肖鼠的太歲年，局面容易不受控制，或是有突發事端。所幸還有事業吉星「將星」來助，建議今年可專心於工作上，踏實行事，不生貪念，正財收入尚可成長，也相信能安穩度過此年。

●工作財運：「將星」讓鼠兒的指揮力、領導力更為突出，但因為是太歲之年，工作過程中並不一定一帆風順，有許多需要自我調適的地方，才能真正使人稱服。財運部分因事業運好，只要有心想存錢，多能心想事成，但請牢記以「穩」為原則，勿亂投資。

●愛情婚姻：受太歲之年影響，加之凶星「劍鋒」來犯，感情狀況不大理想，甚至連日常交際都會有所缺失，在情緒低落的當下，很可能口出惡言，或是過於偏激的看待事情。別忘記並沒有完美的伴侶，唯有互重互愛，才是關係長久的關鍵。

●學習人際：比起被動的接受指導，今年若是可以轉換身分，主動分享自己的處世心得，和他人的互動將更加順暢無礙。但提醒您，因專注力稍嫌不足，讀書計畫最好是能規律進行，找到自己學習的步調與頻率，才能真正吸收理解。

●家庭健康：主意外災害的「劍鋒」凶星來犯，出門在外或是操作陌生機械時，請務必做好防護措施，也不要與他人起衝突。因情緒、活力較為低落，要注意是否也莫名讓家人掃到颱風尾，別不小心傷害了最關心自己的人。

美滿牛 幸福迎財

前兩年辛苦奉獻的牛朋友，今年為六合美滿年，並有「玉堂」、「陌越」吉星幫助，貴人際遇佳，賺錢機會多，生活幸福美滿。但努力賺錢之餘請注意養生，別忘記適時放鬆和休息，才有本錢享受喔。

●工作財運：工作場合助力旺，能得到許多前輩的支援，在事業擴展上相當順利，正財收入佳。另外逢象徵變動得財的「陌越」星，對於業務或是需要勤跑外地的工作很有利，只要勤奮進取，財務狀況是可圈可點。

●愛情婚姻：得六合效力幫助，喜事多、人緣好，也多有拓展交友圈、認識合適對象的機會，尤其是透過長輩介紹的對象，更容易配對成功！有伴者和另一半默契十足，在工作空檔之餘，可找個假日安排出遊行程，享受熱戀時的濃情蜜意。

●學習人際：在考試和學習上，容易遇到合適的學習夥伴或欣賞的老師，只要虛心求教，就能使課業突飛猛進；除了學科收穫外，在人生課題上，也常有不少啟發，快趁今年豐富自己的內涵，大放異彩。

●家庭健康：有別於其他的好運勢，今年受「病符」侵擾，牛兒在健康方面一定要多照顧自己，尤其是平時工作負擔重的朋友們，請務必調整下自己的作息。也因為抵抗力偏弱，最好能避免於感冒流行期間出入公共場合。

自強虎 修身保泰

以往在各領域稱霸一方的虎朋友，在庚子年須學習收斂鋒芒，退居幕後。因遇「天狗」煞星威脅，又缺吉星來助，看事容易失準，若因一時衝動而做錯決定，就得不償失了。今年請秉記自強修身、低調淡然的原則。

●工作財運：愈是對平時充滿信心的領域，愈要嚴陣以待，在工作上儘量不要假手他人，親力親為才可避免遭人壞事。受「天狗」凶星影響，不利投資、借貸等事，專注於本業工作，保正財穩定收入才是理財之道。

●愛情婚姻：愛情運不理想，容易鑽牛角尖，或莫名向對方發脾氣。單身者不如轉移心思，激勵自我成長，先顧好自己才有能力與他人相愛。有伴者請記得保持良好溝通，重建安全感與信賴感，感情才能穩固。

●學習人際：受「天狗」暴戾之力影響，今年在學習人際上，要突破心有餘而力不足的狀況，應專注於目標，並在細節處嚴謹以對，較能獲得良好成果。請謹記近朱者赤、近墨者黑的道理，少說他人是非，也別輕易受他人挑釁、唆使。

●家庭健康：情緒因凶星來犯較為浮躁，在與家人相處時請多點耐心，以免口不擇言說出傷人的話。特別家中有青年學子者，要多費心思了解他／她的交友狀況，避免孩子出入危險場合及活動，如夜遊、飆車等事。

福星兔 桃花滿面

福星臨門，運勢佳美，在事業、財運方面皆能得貴人指點，少走冤枉路，前景看好，愛情運勢也如意美滿！不過時遇偏沖，運程仍有好壞起伏，少論人八卦道人是非，謹記公私分明的道理。

●工作財運：工作上易得貴人提攜，即便遭遇困難挑戰，也有大事化小、小事化無的好福氣。但偏沖之年易影響運勢，在投資策略上仍以保守為宜，另外娛樂開銷機會多，想宴客表現大方之餘，也要先掂量一下自己口袋的深度。

●愛情婚姻：愛情表現亮眼，單身的兔朋友桃花盛開，追求者眾，有機會結識符合理想的優質對象，好好享受戀愛的甜蜜滋味。已成家或有伴的朋友，多留一點時間給另一半，讓伴侶成為你窩心的溫暖依靠，幸福洋溢。

●學習人際：今年學習資源充足，能遇名師或是共同督促彼此成長的夥伴。但受「卷舌」凶星影響，吉凶參半，同儕間可能出現糾紛，請記得「少說多做」及勿說尖銳語言，避免是非纏身，將有助於專心學習。

●家庭健康：家庭氣氛愉悅，和諧美滿，但別因為是家人就忘記基本的尊重與禮貌；另外，要多和家中長輩話家常，可從他們身上學到許多寶貴經驗。健康方面上可說是福氣滿滿，只要節制飲食、保持心情愉悅，就多無大礙。

愛情運財運

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