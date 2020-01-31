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實用度破表的滿月禮 媽咪最愛收到的就是這5種！

2020-01-31 15:44聯合新聞網 MamiBuy

為了慶祝好友的寶寶滿月了，大家總會精心挑選滿月禮表達心意。但最怕精心挑了禮物，卻被朋友束之高閣，該怎麼送進媽媽心坎裡？有同樣煩惱的你快看過來，媽媽最想收到的禮物就是這5款！

滿月禮清單1、紅包

養育孩子非常燒錢，尤其是新生兒長得很快，有些衣褲、背巾穿戴個幾次就太小了，動不動就要重買新的。大型育兒用品例如推車、嬰兒床、汽車座椅等，若沒有恩典牌可以接收，花下來也是要好幾萬，所以說包紅包最實際，讓爸爸媽媽可以自行運用。滿月禮包紅包到底該包多少？一般交情約600元，較好交情從1200到3600元不等，提供給你參考喔！

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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滿月禮清單2、尿布

小寶寶在2歲前一定需要穿尿布，以一天8片的使用頻率來算，尿布用量超大，即便囤貨都用得完，所以送尿布可說是最實用的禮物。不過建議送禮者可先問過父母需要的尿布尺寸（基本上送M號最實用）、慣用品牌，畢竟有些寶寶屁股很敏感，不是每款尿布都穿得習慣，如果能送對方正在使用中的特定品牌，相信他會更感激你的用心！

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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滿月禮清單3、媽媽包

帶孩子出門絕對不能沒有媽媽包！一個好的媽媽包不僅能輕鬆收納寶貝用品，其重量輕巧、防水材質，更可以方便媽媽陪伴孩子在外走跳，每位媽咪幾乎都擁有一個以上的媽媽包。除了常見的肩背款式，後背包款式也相當受到媽媽的青睞，建議可以挑選有側邊拉鍊設計，讓媽媽拿取物品更方便！

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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滿月禮清單4、耳溫槍

很少人會想到要送耳溫槍，甚至有些新手爸媽也不知道耳溫槍的重要性，但它卻意外的實用度很高，可以一路用到孩子長大。耳溫槍為何好用？因為小寶寶的體溫調節能力還不成熟，通常穿太多衣物、大哭、生病發燒，都有可能導致體溫過高，所以耳溫槍就能幫你正確掌握溫度變化，讓你更輕鬆養育小孩。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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滿月禮清單5、副食品餐具

寶寶4~6個月會開始接觸副食品，事先送上一組好抓握的副食品餐具超貼心！兒童餐具如何送到媽咪心坎裡？這邊告訴你挑選小技巧，畢竟餐具裝的是吃進嘴裡的食物，材質成分一定要把關，金屬餐具最好選擇304L抗菌不鏽鋼材質，矽膠餐具要採用「食用級矽膠」才安心。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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本文自 實用度破表的滿月禮，媽咪最愛收到的就是這5種！ 由　媽咪拜授權轉載

餐具紅包

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