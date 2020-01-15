賢慧女初訪男友家 餐桌上一「習慣動作」慘遭準婆婆狠批：沒教養

男女交往一段期間後，會互相到對方家中拜訪，進行一場起碼在「表面上」和諧友好的交流。當然，也有初次見面就曝露出真面目，被對方發現「歹鬥陣」（難相處）的一面。

女孩到男友家吃飯，因分菜舉動挨批沒教養。 圖片來源／pixabay 分享 facebook

網友在批踢踢女孩板上描述，她首次拜訪男友家，整天神經緊繃，為了給男友家長有個好印象，還特別調查對方飲食喜好，費時一下午烹煮出四菜一湯，還貼心地在吃飯時先幫長輩夾菜才開吃。沒想到，整天戰戰兢兢洗印象最後全毀在她的「吃飯習慣」。

她表示，由於平常在家吃飯習慣先分好每人一盤，因此當下沒多想，便將每份菜都夾一些到自己盤子後再開始吃。結果這一個「分菜」舉動，卻招來男友媽媽的不滿，埋怨「菜煮得不錯，吃飯怎麼這麼沒教養」，雖然對方聲音不大像是自言自語，但她仍覺得不太舒服。

對於她的不滿，多位網友直接建議「快分手」，畢竟來者是客，初次見面就嘴裡不饒人，可以想見未來也不會多和善，這種婆家飯碗難捧。「不管習慣問題如何，他直接這樣說就是不給你面子」、「這種人，以後不好相處」、「分手，以後有得妳受了，你相信我」、「讓客人來家裡煮飯？到底是誰比較沒教養」。

但也有人對於女孩子初次拜訪男友家，就煮飯夾菜各種「侍奉」，未免將姿態擺得太低，此外，幫夾菜這種像是女主人招待客人的動作，也很不適當。「第一次去人家家裡就煮飯，是深怕人家不把你當奴隸？」、「第一次去人家家就煮飯？」、「幫長輩分菜真的蠻多餘的～你是客人」、「自己跪著遞上紅筆請人批成績，還不准別人給不及格」、「第一次去男友家拜訪，一整天待太久了吧」

而男友媽會認為她沒教養，有網友推測或許是這種先夾菜的方式讓別人有「吃剩菜」的感覺，且很多肉菜有部分之分，各分走自己想吃的部分會給人貪心的感覺。

後續有人發現原PO其實性別為男，懷疑該文真實性，但原PO出面澄清是朋友敘述真人真事，也有女性網友力挺「我完全相信這故事的真實性…身邊案例多的咧，男人不懂」。