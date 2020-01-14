要怎麼在相親市場找到「優質女」？ 網揭殘酷真相

一名網友在PTT上PO文表示，在相親市場裡似乎很難找到優質的對象，並詢問有相親經驗的網友，但不少網友卻普遍認為條件好的通常都不會去相親。示意圖／ingimage 分享 facebook

不少人到了一定的年齡都還沒有固定的對象，或穩定交往的另一半，身邊的父母和親戚就會開始幫忙找適合的對象，或者安排相親，就是希望自己的兒女能夠有好的歸宿。不過日前卻有一名網友在PTT上PO文表示，自己對於相親有幾個疑問，並提到不知道為什麼相親市場的優質女都比較少，讓他百思不得其解，也感覺現在相親市場想要找到合適的對象非常困難，於是詢問網友「有人有相親的經驗嗎？」

原PO在文中談起他過往的相親經驗，並提出幾個疑問，他認為通常相親時男生在各方面的條件都不錯，但是反觀女生似乎都不怎麼樣，因此他很納悶的問「到底要如何在相親市場找到優質女？」，並好奇男生要怎樣的主客觀條件，才是女生比較喜歡的。PO文一出後，網友看到紛紛直呼「別鬧了」。

不少網友都認為不管是男是女，只要是條件好通常都不太會去相親，「夠優質根本就不需要那種場合」、「真的優質的才不會搞到要去相親」、「優質女都不會去相親啦」、「條件不錯還會去相親喔，別鬧了」、「各方面都好根本不用去相親好嗎」、「優質的早就被綁住了，很多人搶著要了」。

也有許多網友認為其實是男生自己的問題，「會被找去相親的男生只有工作穩定或老爸有錢的優點，然後想要的正妹都被追走了」、「如果能找到其他管道脫單，根本就不會跑去相親，也就是說出現在那種場合的，一定其他管道淘汰過的男生」、「相親不會有優質男的」、「男生很容易自以為優質，這就是愛挑惕人的最大問題」。