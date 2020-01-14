他好奇女生能請長假出國是什麼等級？ 網打臉「很難嗎？」

一名網友好奇40歲以下的女性能請長假出國玩都是什麼等級？ 圖／聯合報系資料照 分享 facebook 出國旅遊也能看出等級？一名網友發文表示能去歐美玩的台灣年輕人都以女性居多，男性因為種種的原因不太能請長假出國玩，除了女老師以外，他想不到40歲以下的女性能請長假去歐美旅遊的還有什麼人，因此他好奇想問這些台灣女生都是什麼等級的？

原PO在PTT寫道台灣的年輕男性有學貸要背，再加上薪水普遍較低，若要出國去歐美玩的話，除非家裡很有錢；就算是高薪的年輕醫師和竹科工程師也不可能請長假出國玩，因此他認為能去歐美旅遊的台灣年輕人都以女性居多，「除了女老師，真的想不到能請長假去歐美10天以上都是什麼人了？」

貼文引來網友熱議，有人對於原PO的提問斥之以鼻，「你是沒有特休嗎？原本高薪職缺就不少，配特休去歐美哪難。女性平均月薪也有45000，代表有能力出國的10個裡面就好幾個」、「歐洲玩15天也花不到6、7萬，存兩個月就有，到底工作多爛人多窮，可以以為去個歐洲這麼難？」、「當老師請一天假就很多了，學期間依法不得出國旅遊，暑假那不叫請假」、「你自己的問題吧？有規劃旅遊基金，多賺點錢，2、3年一次旅行我覺得不難，而且我也有學貸」。

還有人分享自己和身邊朋友的經驗，「有啊，我朋友最久2年來一次。她自己當老闆開室內設計公司，77年次」、「我辦公室的工程師，都能請個10天以上的長假去歐美，甚至去到都膩了」、「去年請了21天去美國玩，我只是助理」、「外商超多好嗎？我30歲以下常請15天以上，但我不愛歐美」、「我是醫檢師，我每個月都有不同同事請一個禮拜以上的假出國」。