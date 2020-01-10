女友要求「3000元紅包」 他傻眼問：該放生嗎？

農曆新年即將到來，許多民眾會領到長輩的紅包，但紅包是不是應該包給男女朋友，每個人的看法不一。圖片來源／ingimage 分享 facebook

農曆新年即將到來，許多民眾就算已經成年，還是有機會領到長輩的紅包，但紅包是不是應該包給男女朋友，每個人的看法不一。一位男網友上網分享，表示自己的女友要求他包3000元紅包給她，令他相當傻眼，並直呼自己是不是遇到女權自助餐，詢問網友是否應該跟女友分手，對此網友們看法兩極。

原PO昨日（9日）在「批踢踢八卦板」發文，表示自己的女友要求他包3000元紅包給她，令他不滿，他說「還沒結婚就要我包3000給她過年，結婚之後還得了阿，根本自助餐吃到飽啊」，並直呼自己是不是遇到女權自助餐，他詢問網友意見，表示「我該跟她提分手嗎？」

對此，網友們紛紛回應，有些人認為3000元金額不大，還是會包給女友，「分吧，感情好像不太好，3000都不願意包」、「3000而已，結婚後雙方不只了，計較這些，只能建議分手」、「你是不是很窮啊」、「改吃飯看電影逛街保證破萬，三千還嫌」、「和自己人其實不用計較小錢」、「伴手禮都不止3000」。

但也有人認為還沒結婚就算錢不太好，互相包紅包比較合理，「你就回她：禮尚往來，過年妳包6000給我」、「才交往中就已經開始算錢,這種女生不ok」、「跟他說討個吉利我們互包6000給對方啊，不要就分手」、「一個男朋友要三千，十個就三萬了阿」、「推文的女朋友老婆都Ｘ女？兩情相悅還急著付錢」。