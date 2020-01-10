親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

續探新低！時隔一週 換5萬台幣能多賺2942日圓

小心！今晚12時後禁手機、網路催票 最高可罰500萬

她嘆一有錢就被迫花掉 網安慰：原來不是只有我

2020-01-10 11:24聯合新聞網 綜合報導

有女網友感嘆每次拿到一筆錢或者存了一筆錢時，總是會遇到狀況發生，導致錢花光，永遠...
有女網友感嘆每次拿到一筆錢或者存了一筆錢時，總是會遇到狀況發生，導致錢花光，永遠都存不到第一桶金。圖／聯合報系資料照片
分享
相信許多人都有過這樣的經驗，當拿到一筆錢時，會因為突發狀況而拿出來使用，導致存款減少或歸零，一名女網友表示自己和姐姐每次都會因為遇到一些事情而將錢花掉，讓她們一直存不到第一桶金，她很好奇的想知道「大家有存了一筆錢突然沒有的經驗嗎？」文章也引來網友熱烈的討論。

這名女網友在PTT寫道自己剛拿到一筆獎金，領到錢之前還很開心的跟姐姐一起去看預售屋，沒想到隔天因為發生了意外，讓她無奈的只能用掉這筆錢，連要出國的行程也被迫取消了。原PO說自己和姐姐很常有過這樣的經驗，每次只要存到一筆錢時，就會發生一些事情而把錢給吐出來，導致身上的存款又歸零了，而且屢試不爽，她哀怨的說「難道真的要走上吉人（告人）之路賺一桶金嗎？」

貼文一出引起許多人的共鳴，很多網友表示深有同感，「這輩子都這樣」、「原來不是只有我這樣」、「我以為只有我是這樣…現在已經習慣了」、「存一存就會一次清空」、「me too，強烈懷疑命格是不是哪裡有問題」、「一回生二回熟，習慣就好」。還有網友分享親身經驗，「家人生病又碰到健保無給付項目，幾天就炸掉一堆錢了」、「有啊！婚前存摺到10萬我哥就來借」、「有，學生時期工讀存的學費被爸爸拿去花光了」「幫親人還債36萬」。

不過也有人安慰原PO，「樂觀一點想是好險還有錢可以清空吧」、「換個角度想，有事情的時候剛好都有錢可以幫妳解決」、「至少是歸零不是負債」、「至少有存，不然出意外更痛苦」、「應該是福報的問題吧。收到錢先播一小部分去布施做慈善，一邊培福種福才能一邊享福」。

PTT
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

男友家拜年她考慮3種禮盒 網提醒：第2種別送長輩

2020-01-10 10:16

【兒女心情】林沛絨／曾被遺忘的時光

2020-01-10 06:00

【我見我思】小魚媽媽／有愛無礙的旅行

2020-01-10 06:00

【我愛一個人煮-98】太陽臉／乾麵三道

2020-01-10 06:00

「相親聯誼」結婚的比例高嗎？網曝中肯現實面

2020-01-09 12:00

【新專欄登場‧住在陰陽海邊】施岑宜／三十歲移居山城的決定

2020-01-09 06:00

【我見我思】王如斯／最後的留一手

2020-01-09 06:00

【父女之間】翎／鑿洞的三明治

2020-01-08 06:00

【人生劇場】陶黃／他說累了

2020-01-08 06:00

【心情點滴】渴膩怒／九歲的謊言

2020-01-08 06:00

爸媽必備技能！1歲以下嬰兒CPR跟兒童不同，壓胸、人工呼吸要做對

2020-01-07 12:15

【家人關係】山芙蓉／那件傷心往事

2020-01-07 06:00

【陪產點滴】羽毛／迎接新生兒的悸動

2020-01-07 06:00

【親子教養】邱嘉淳／有一種神奇的調味料叫分享

2020-01-07 06:00

奶奶改編睡前故事 網友笑：這是置入性行銷吧！

2020-01-06 18:31

戲精上身！買飲料姊怒問他「跟哪個女人來過？」 店員嚇壞閉嘴

2020-01-06 12:52

好想在一起 但對方和前任藕斷絲連怎麼辦？

2020-01-06 10:03

【她們的世界】陳姵穎／配音員連思宇 以聲音演繹百種人生

2020-01-06 06:00

毛小孩多過小孩 年輕人不婚不育

2020-01-05 19:35

【閱讀生活】李貞慧／找到對這世界的澎湃熱情，為生命熱愛的事全力以赴

2020-01-05 06:00

【為人父母】梁純綉／忘齡

2020-01-05 06:00

幫初戀籌46萬出國卻撞見她和別人結婚 男過14年後「狠打臉」

2020-01-04 14:22

她抱怨塞劑設計太爛 男網友傻稱「塞過」眾人笑翻

2020-01-04 10:05

2020想終結單身？研究：嘗試其它交友方式吧！

2020-01-04 09:16

【晨光幫幫忙】劉昭儀、胡川安／用歷史說故事

2020-01-04 06:00

帶男友陪爸媽逛好市多 幾個舉動讓媽媽讚：可以嫁了

2020-01-03 15:24

U值媒／單親家庭的國中生。那無法給予完整的愛

2020-01-03 11:35

【祖孫之間】軟刺蝟／白花油

2020-01-03 06:00

【我愛一個人煮-97】太陽臉／米粉三吃與鴨肉冬粉

2020-01-03 06:00

【為母心情】陳惠玲／沙漏時光

2020-01-03 06:00

在家不要談政治？說服父母最難 卻也最不想放棄

2020-01-02 11:09

高薪夫妻結婚只登記不宴客 網讚：錢留著買房、度蜜月

2019-12-31 11:16

小孩便當帶「排骨雞泡麵」？ 母發揮創意以假亂真

2019-12-31 10:56

【賞文迴響】今英／邋遢無妨，愛家最帥

2019-12-31 06:00

【夫妻之間】呂昀嬪／老公的背影

2019-12-31 06:00

【思念之情】藍雲／敬喝一杯李子酒

2019-12-31 06:00

女人為什麼憂鬱？結婚生小孩後自我消失的女性

2019-12-30 10:30

【為母心情】夏客／箭行千里

2019-12-30 06:00

【閱讀生活】楊晴翔／婚姻冷暴力

2019-12-30 06:00
看更多

熱門文章

撐了6年！欣葉日式自助餐5月1日「調漲60～80元」

2020-01-09 21:30

2020年哪些生肖犯太歲？化解方法完整公開

2020-01-09 14:45

漲價了！ 肯德基宣布單點、套餐價格調整3~10元

2020-01-09 16:30

全台限量2萬張！「統一肉燥麵迷你版icash2.0」1月15日開賣

2020-01-09 16:47

肯德基1月10日起要漲價啦！產品平均調幅3.4%

2020-01-09 16:28

春節至少休7天！2020連假攻略表 最長可休16天CP值超高

2020-01-09 15:45

超值全餐貴5元、麥克雞塊漲1元 麥當勞1月15日調價

2020-01-10 11:04

LV出雨靴了！穿起來腿變好長 想要白色Silhouette短靴

2020-01-09 15:31

農曆年前物價升 肯德基、麥當勞漲完換漢堡王漲

2020-01-10 11:26

想搭K董飛機！星宇航空小年夜首航 張國煒執飛航班曝光

2020-01-09 23:06

暖心名店！海底撈、鼎泰豐、吳寶春讓員工回家過年

2020-01-09 16:35

男友家拜年她考慮3種禮盒 網提醒：第2種別送長輩

2020-01-10 10:16

肯德基開漲價第一槍 台灣麥當勞也要漲嗎？

2020-01-09 18:41

春節放7天只是基本款 這一年可以爽放10天假

2020-01-09 15:10

豆菜逾半農藥超量 甜豆全中鏢

2020-01-10 00:36

回家投票 高鐵今明再加開5班全車自由座列車

2020-01-10 08:25

一張圖看投票日天氣！投票日好天氣 周日下雨北部降8度

2020-01-09 20:01

星巴克進駐台泥DAKA 「花蓮和平門市」成打卡熱門景點

2020-01-10 01:44

考量營運策略 麥當勞：15日起部分產品調整價格

2020-01-10 10:47

每日星座運勢／處女事業忙碌助發展 投資風險較小

2020-01-10 00:00

雙北公車2月起沒上下車都刷卡 就沒轉乘優惠

2020-01-09 13:51

每個女人必養成6個好習慣 才不會25歲就被叫「阿姨」

2020-01-09 21:29

小孟塔羅：2020有什麼秘密會被揭發？

2020-01-10 09:31

這款刮刮樂頭獎1,200萬有三個 總中獎率達70%

2020-01-09 16:14

餐酒館熱潮蔓延新北 小鐵鍋、勝博殿進駐比漾廣場

2020-01-09 22:18

消基會：半數豆菜類農藥超量 最離譜甜豆14種農藥殘留

2020-01-09 14:25

春節台金第4波加班機13日開放訂位 華航首度加入輸運

2020-01-09 19:21

吳德榮：後天晚間至下周一 高山降雪機率高

2020-01-10 07:57

麥當勞宣布好消息 麥香魚、麥香鷄15日起調降5元

2020-01-10 11:44

買年菜避免農藥也下肚 專家教你這麼做

2020-01-10 03:46

白皙美腿秀粉紅小白鞋 劉詩詩示範新年招桃花穿搭

2020-01-09 23:18

我3例武漢肺炎疑似通報 實驗室結果皆非新型冠狀病毒

2020-01-09 15:28

【兒女心情】林沛絨／曾被遺忘的時光

2020-01-10 06:00

【我見我思】小魚媽媽／有愛無礙的旅行

2020-01-10 06:00

【我愛一個人煮-98】太陽臉／乾麵三道

2020-01-10 06:00

爆增！辛亥隧道區間測速 5天抓2253件

2020-01-09 23:38

投票日好天氣…隔天轉濕冷

2020-01-10 00:36

氣象局：投票日好天氣 隔天氣溫溜滑梯

2020-01-10 09:38

北漂妹返家投票遇「交通阻礙」 網友教高鐵票怎麼買

2020-01-10 10:34

小心荷包失血！15日起台61線西濱快中部段均速90公里

2020-01-09 17:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top