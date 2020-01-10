她嘆一有錢就被迫花掉 網安慰：原來不是只有我

有女網友感嘆每次拿到一筆錢或者存了一筆錢時，總是會遇到狀況發生，導致錢花光，永遠都存不到第一桶金。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 相信許多人都有過這樣的經驗，當拿到一筆錢時，會因為突發狀況而拿出來使用，導致存款減少或歸零，一名女網友表示自己和姐姐每次都會因為遇到一些事情而將錢花掉，讓她們一直存不到第一桶金，她很好奇的想知道「大家有存了一筆錢突然沒有的經驗嗎？」文章也引來網友熱烈的討論。

這名女網友在PTT寫道自己剛拿到一筆獎金，領到錢之前還很開心的跟姐姐一起去看預售屋，沒想到隔天因為發生了意外，讓她無奈的只能用掉這筆錢，連要出國的行程也被迫取消了。原PO說自己和姐姐很常有過這樣的經驗，每次只要存到一筆錢時，就會發生一些事情而把錢給吐出來，導致身上的存款又歸零了，而且屢試不爽，她哀怨的說「難道真的要走上吉人（告人）之路賺一桶金嗎？」

貼文一出引起許多人的共鳴，很多網友表示深有同感，「這輩子都這樣」、「原來不是只有我這樣」、「我以為只有我是這樣…現在已經習慣了」、「存一存就會一次清空」、「me too，強烈懷疑命格是不是哪裡有問題」、「一回生二回熟，習慣就好」。還有網友分享親身經驗，「家人生病又碰到健保無給付項目，幾天就炸掉一堆錢了」、「有啊！婚前存摺到10萬我哥就來借」、「有，學生時期工讀存的學費被爸爸拿去花光了」「幫親人還債36萬」。

不過也有人安慰原PO，「樂觀一點想是好險還有錢可以清空吧」、「換個角度想，有事情的時候剛好都有錢可以幫妳解決」、「至少是歸零不是負債」、「至少有存，不然出意外更痛苦」、「應該是福報的問題吧。收到錢先播一小部分去布施做慈善，一邊培福種福才能一邊享福」。