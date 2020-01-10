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男友家拜年她考慮3種禮盒 網提醒：第2種別送長輩

2020-01-10 10:16聯合新聞網 綜合報導

一名女網友打算過年時到男友家拜年，但不知道該送什麼禮物，只好上網求助網友意見。 ...
一名女網友打算過年時到男友家拜年，但不知道該送什麼禮物，只好上網求助網友意見。 圖／ingimage
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許多人農曆年返鄉過節拜年總是會買些禮物聊表心意，一名女網友打算今年要到男友家拜年，她想買些禮盒送給對方家人，但又不知道該怎麼選購，最後列出3款請鄉民們給予意見，而考量到長輩可能多半是年紀大的，因此當中有一款被許多人認為最好不要送，原PO也決定排除掉。

原PO在PTT貼文表示和男友交往時間不長，今年兩人打算互相到對方家裡拜年，但總不能空手去，這樣會顯得很不禮貌。兩人決定要挑些年節禮盒當伴手禮，原本她想說雙方各自買好要送的禮物，這樣最省時方便，但男友卻只告訴她採購方向，剩下的就自己去找。

原PO說男友提示她購買的物品是「茶點」後，她就上網爬文參考網友們的意見，最後挑出了3種禮盒，分別是「長崎蛋糕」、「堅果禮盒」、「手工餅乾禮盒」，但因為還是無法決定哪一種比較好，於是貼文徵求鄉民們的看法和建議。

有網友認為堅果太硬，對長輩可能不太好，「不能2（堅果禮盒），老人牙齒不好」、「同意不要2（堅果禮盒），老人牙齒不好不行」、「先問問看男友爸媽有牙齒不好嗎？」原PO最後也同意這個看法，將堅果禮盒排除。其他網友多數都推薦送蛋糕比較好「蛋糕最穩」、「長崎蛋糕是安全牌，最不會出錯」、「蛋糕， 老少咸宜」。

除了這三款之外，網友們還給了其他建議，「傳統茶點，配老人茶剛剛好，一口一個」、「想到綠豆糕那種茶點，配台灣茶很剛好」、「選賞味期限長的，過年大吃大喝，不見得吃得完」、「甜食長輩可能少吃會比較好」、「我挑茶葉，覺得比較安全，也不會讓長輩壓力大要急著食用完」、「我們都自己買自己的，然後再跟家人說是對方送的」。

PTT伴手禮拜年
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