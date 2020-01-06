戲精上身！買飲料姊怒問他「跟哪個女人來過？」 店員嚇壞閉嘴

戲精姊姊買星巴克時質問弟弟，導致店員誤會。示意圖／ingimage 分享 facebook

搞笑！有網友日前與女友到醫院探望住院的姊姊，姊姊看到他們手上有星巴克後，表示自己也想喝，於是姊弟兩人便再次到星巴克消費。女店員見到該網友詢問「不是剛才來過嗎？」豈料姊姊此時竟淘氣的回答「說！你剛才和哪個女人來買」，讓店員誤會以為遇到劈腿戲碼，場面十分逗趣。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前與女友帶著日用品，到醫院探望正在住院的姊姊，路上經過星巴克時順便買了一杯飲料，到了醫院姊姊也說想喝，於是姊弟兩人便再次至星巴克消費，女友則留在醫院整理日用品，

到了星巴克店內後，女店員看到該網友，詢問「你不是剛才來過嗎？」姊姊一聽竟很配合的問「說！你剛才和哪個女人來買？」另一名男店員見狀，誤以為是遇到劈腿戲碼，趕緊小聲的跟女店員說「好了啦！不要再說了」，讓該網友尷尬到飆髒話說「我覺得很丟臉」。

其他網友看完笑翻，紛紛留言「這姊姊好壞」、「笑死」、「這好玩，這招我還沒玩過我弟」，有人說「版主要去驗DNA，姊弟倆個不像，版主可能是路邊撿的」。

還有人為原PO想好後續戲碼，留言表示「這時候弟弟要說，寶貝哪有，是店員認錯了，然後姊姊轉頭就走，接著弟弟要拍桌你們在搞什麼？接下來就精采了」。