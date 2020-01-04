幫初戀籌46萬出國卻撞見她和別人結婚 男過14年後「狠打臉」

男生幫初戀籌出國旅費46萬，結果卻在隔天撞見她和另一個男生登記結婚。 圖／Pixabay 分享 facebook 一名網友在臉書《爆怨公社》敘述自己當年為了幫初戀女朋友籌出國留學的50萬元，每天沒日沒夜的打工，日復一日好不容易存到46萬元給了她，卻在隔天發現她跟其他人結婚了，最近前女友又打來假借關心名義借錢，他也狠狠地打臉回去。

這名男生在臉書《爆怨公社》發文表示自己在16歲時，交往了一個大自己5歲的初戀，交往到第二年的時候，女友說想出國留學，需要50萬但是家裡沒錢，男生為了幫她籌錢，二話不說凌晨送報紙、早上上課，下午肯德基打工，當時時薪只有65元，每天日復一日，4年來自己的衣服和鞋子從來沒買過新的，都破到不行，終於在19歲當年存到了46萬。

女友要出國的那天，男生偷偷到機場想給驚喜，到了機場假裝打電話問幾點班機，結果等了足足幾個小時都沒等到人，最後詢問航空公司得到的答案卻是「根本沒有這個航班」，女友還繼續騙男生說已經在飛機上了。

好巧不巧，男生隔天到戶政事務所辦身份證，看到了女友跟另一個男生在辦事情，原先以為是家人，結果聽到戶政事務所人員說「恭喜你們結婚」，加上聽到這禮拜辦婚禮，男生後來在公園發呆了10小時，才意會到自己原來是ATM，被當傻子替別人籌錢辦婚禮，後來女方媽媽也看不下去，來和男生爸媽解釋。

結果14年過去了，男生有了老婆，前女友卻在近日又打電話約見面，在老婆同意下男生也赴約了，雖然前女友嘴巴說關心，還一直吹噓國外留學經驗，並且很理所當然地開口借兩萬，男生表示自己最後說了「借你四萬，因為我還差你四萬，才能夠足夠讓你去戶政事務所出國留學」，他放下錢甩頭就走，終於可以替19歲的自己出口氣。

網友看完也紛紛回覆「還好你有看到她去戶政留學」、「別難過，至少你還醒得早，有人一輩子不會醒」、「沒立刻跟她撕破臉，你的修養是真的好」、「真男人，就是要給她洗臉」、「相信我，她應該覺得白白拿到四萬被洗個臉也無所謂，因為只要有錢就好了」、「你老婆太偉大了」。