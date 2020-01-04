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她抱怨塞劑設計太爛 男網友傻稱「塞過」眾人笑翻

2020-01-04 10:05聯合新聞網 綜合報導

原PO表示這種塞劑的包裝設計沒有明顯的撕口，她每次都要用剪刀剪開才發現。圖擷自臉...
原PO表示這種塞劑的包裝設計沒有明顯的撕口，她每次都要用剪刀剪開才發現。圖擷自臉書社團「爆怨公社」
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許多人小時候發高燒時，除了吃一般退燒藥之外，如果吃不下藥也會使用肛門塞劑進行退燒。一位女網友上網發文，她抱怨自己最近使用的塞劑包裝設計很爛，必須用剪刀剪開包裝後才看得到可以撕開的設計，貼文一出後，許多網友紛紛回覆原PO，尤其是很多男網友們都表示過自己曾經使用過，對此原PO和其他女網友都傻眼，表示這是「陰道塞劑」，男生不可能使用過。

原PO在臉書社團「爆怨公社發文，抱怨自己最近使用的塞劑，外包裝沒有明顯撕開的設計，每次都要用剪刀剪開後才發現，讓她氣得直呼「什麼爛設計」，對此引來許多男網友紛紛留言回覆，將塞劑誤認成有退燒成分的「肛門塞劑」，「後入退燒藥，蠻有效的」、「塞進去其實滿舒服的」、「小時候被奪走的處男菊花的藥劑」、「讓我想到，我小時候以為是冰在冰箱的糖果，偷偷打開塞進嘴巴，竟然入口即化，咂咂嘴後馬上跑去馬桶吐半天」。

事實上，原PO所使用的塞劑為「陰道塞劑」，外包裝雖相似於肛門塞劑，但使用原因完全不同，使用陰道塞劑的原因多是因為女性生活作息不正常、內褲殺菌不完全或清洗私密處方式不對，導致陰道發炎感染，下體產生乳白色異味分泌物、外陰搔癢刺痛的現象，婦產科醫生多會開此藥劑給予女性病患治療。

對於男網友的回覆，許多女網友看完傻眼表示「這明明就陰道塞劑 一堆男的說塞過，我都覺得驚訝了」、「陰道塞劑很多種，男生可能比較不懂都以為是塞屁屁的」、「之前查陰道塞劑有看到好像有種肛門塞劑跟這個包裝很像，男生塞的應該是那個吧」，而原PO也出面回應「你們冷靜點，陰道塞劑一堆男的說我塞過是怎麼回事。」

婦產科爆怨公社

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