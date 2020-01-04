親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

美軍追殺？ 伊拉克什葉派民兵領袖車隊遇襲 六人喪生

學測國文搶高分！高人指點：試題先懂「長寬高」作文把握3法門

2020想終結單身？研究：嘗試其它交友方式吧！

2020-01-04 09:16聯合新聞網 文章提供／遠見

在愛情的道路上，有些人總是轟轟烈烈、愛得火熱，卻也有些人總是沒有機緣，在各種單戀的癡情和苦惱上，有著自在卻孤單的遺憾。

愛情令人捉摸不定、能遇上彼此相愛的人更是不易，它象徵著一種相互扶持的鼓舞力量，是甜蜜、是幸福，也是磨擦和爭執──這堂人生的必修課是許多人都曾經被當的迷惘，卻也是生命不可或缺的滋潤。

然而，在這可遇不可求的愛情上，許多單身已久的人也許很少有機會面對愛情，在一如既往的校園、職場生活上，周遭觸目所及就是一成不變的人事物，加上緊湊的忙碌、窒礙的壓力，談戀愛對許多已達適婚年齡的男女來說，根本是不敢妄想的事。

但，根據《PNAS》最新的研究發現，也許是你一直以來都用錯了交友方式。

這張由《Financial Times》依據研究所繪製的圖表，在近日引發了廣大的社群討論，因為研究不僅深刻地分析出1935年代至今美國（USA）情侶之間認識的管道，也在時代的變革和改變中，嗅出文化的趨勢和流行進展，十分引人入勝。

1940年代：家庭和校園為大宗

在美國早年，堂表兄弟姐妹的婚姻關係在許多家族中是司空見慣的事，因為當年的優生學說並不普及，加上社會風氣趨於保守、家族關係緊密，通婚並不違法，時至今日，包含加州在內的幾個州，也還承認堂表兄弟姐妹的婚姻關係。

而當年的另一個主要交友管道便是校園，特別是同校間的同學，以及因為聯誼、教學觀摩等契機認識。

只不過，校園交往卻從這時代開始年年下降，時至今至，僅有不到10％的情侶是在學校中相識，這也成了很多大學生4年都還單身的主因。

1960年代：女人開始進入職場

隨著女力的崛起、性別意識的開明和解放，60年代的美國，是女性漸漸不再被束縛於家庭的一年──當年一群有著優秀教育程度的女性紛紛投入職場，她們所帶進的新活水替職場文化有了大革命。

也正是從這時開始，男女逐漸在職場上有更多交流切磋的機會，也促成許多感情在此開花結果，並在90年代達到高峰。

最有名的例子是在職場叱吒風雲的麥當勞企業家雷克洛克（Ray Kroc）、「矽谷之父」勞勃諾伊斯（Robert Noyce），他們都在年輕時娶了同事為妻。

1980年代：友情之間的愛戀達到最高峰

在現代許多人最懷念的1980年代，是自由戀愛崛起的時機──拋下了傳統的束縛、搭上各種詠嘆愛情美好的電影流行，讓此時透過朋友間相互介紹、出遊的飯局成了彼此認識的最佳管道。

加上民風純樸、志趣相投，這時期電視媒體最流行的配對類型交友節目，也在許多年輕男女的心底萌芽。

2000年代至今：網路交友飛躍崛起

自1995年網路逐漸普及以來，它在交友功能上不可或缺的重要性，已成了許多年輕人心底最重視的慰藉，這種無遠弗屆的特性讓人們可以更便捷地認識他人，更在見面之前的聊天、試探、摸索下，有著更堅定彼此信念的契機。

從最早期的e-mail、網路聊天室到部落格興起、Facebook的壯大，現今各式交友APP的蓬勃發展，更成了青春男女間互相認識的最好方式。

研究發現，從2000年開始，網路交友在情侶之間的認識管道上，有著突飛猛進的進展，它的成長幅度在短短幾年內就超越任何傳統的交友方式，直到近年，就有40％的情侶是透過網路認識。

雖然對許多觀念較保守的家長來說，網路交友一直是個不安全又充滿騙局的領域，但不可否認的是，它確實讓現代忙碌的社會，有著更目的性取向的認識──你不用再花時間試探同事、朋友是否對你有好感、路邊臨時搭訕的突兀更可能嚇跑別人──網路交友減緩了這些矛盾，成了現代愛情的主要趨勢。

值得提的是，從1935年至今唯一穩定成長且沒衰退的交友管道，是酒吧。

這種非常適合志同道合的人聚集的場所，常常能在酒精的催化和談吐的互動間，發現值得深交的對象，特別是結合球賽、節慶搭配的場合，是個非常浪漫的地方。

也許你曾怨嘆：為什麼我總是交不到男／女朋友？試著換換作法，說不定只是用錯了管道。

在愛情的道路上，有些人總是轟轟烈烈、愛得火熱，卻也有些人總是沒有機緣，在各種單戀...
在愛情的道路上，有些人總是轟轟烈烈、愛得火熱，卻也有些人總是沒有機緣，在各種單戀的癡情和苦惱上，有著自在卻孤單的遺憾。圖／ingimage
分享

（作者／魯皓平 本文出自2020.01.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

延伸閱讀

奇葩男朝家外連續「砸屎」半個月鄰居氣炸 逼問...

單親家庭的國中生。那無法給予完整的愛

在家不要談政治？說服父母最不可能成功，卻也最...

【晨光幫幫忙】劉昭儀、胡川安／用歷史說故事

【我愛一個人煮-97】太陽臉／米粉三吃與鴨肉...

帶男友陪爸媽逛好市多 幾個舉動讓媽媽讚：可以...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

【晨光幫幫忙】劉昭儀、胡川安／用歷史說故事

2020-01-04 06:00

帶男友陪爸媽逛好市多 幾個舉動讓媽媽讚：可以嫁了

2020-01-03 15:24

U值媒／單親家庭的國中生。那無法給予完整的愛

2020-01-03 11:35

【祖孫之間】軟刺蝟／白花油

2020-01-03 06:00

【我愛一個人煮-97】太陽臉／米粉三吃與鴨肉冬粉

2020-01-03 06:00

【為母心情】陳惠玲／沙漏時光

2020-01-03 06:00

在家不要談政治？說服父母最難 卻也最不想放棄

2020-01-02 11:09

【新年特別企劃】寶咖咖／2020星座運勢（下輯）：沉潛有道，柳暗花明

2020-01-02 06:00

【新年特別企劃】寶咖咖／2020星座運勢（上輯）：持之以恆，雲開月明

2020-01-01 06:00

高薪夫妻結婚只登記不宴客 網讚：錢留著買房、度蜜月

2019-12-31 11:16

小孩便當帶「排骨雞泡麵」？ 母發揮創意以假亂真

2019-12-31 10:56

【賞文迴響】今英／邋遢無妨，愛家最帥

2019-12-31 06:00

【夫妻之間】呂昀嬪／老公的背影

2019-12-31 06:00

【思念之情】藍雲／敬喝一杯李子酒

2019-12-31 06:00

女人為什麼憂鬱？結婚生小孩後自我消失的女性

2019-12-30 10:30

【為母心情】夏客／箭行千里

2019-12-30 06:00

【閱讀生活】楊晴翔／婚姻冷暴力

2019-12-30 06:00

過年去男女友家聊天很痛苦？「4絕招+伴手禮」邁向嘴甜必勝之路

2019-12-29 13:26

【閱讀生活】余業文／親子健行趣

2019-12-29 06:00

【童言童語】容恬／最喜歡的課

2019-12-29 06:00

【育兒難題】曾慕昀／誤食便便事件

2019-12-28 06:00

【執醫趣聞】陳彥任／戴口罩的原因

2019-12-28 06:00

【家的形狀‧一個人也是家】楊雅蓉／我的冰箱

2019-12-28 06:00

喝生化湯會造成血崩？自然產、剖腹產喝的時機不一樣

2019-12-27 10:31

【為父心情】魚尾紋／幾生幾世都願意

2019-12-27 06:00

【我愛一個人煮-96】太陽臉／家常熱炒

2019-12-27 06:00

【家的形狀‧一個人也是家】陳漢傑／就像空中只有一個太陽與月亮

2019-12-27 06:00

女友酒醉失憶吐出「外遇對象」 對話曝光網友看傻

2019-12-26 11:01

怨妻常家聚初二又要回娘家3天 獨子夫：不該多陪婆家嗎

2019-12-25 21:26

媳婦被要求煮年菜 潔哥「4字回應」網讚：打中內心！

2019-12-25 20:47

「我真的能得到那麼多愛嗎？」在鬼怪之後，孔劉訴說著自己的脆弱時刻

2019-12-25 15:50

姻緣到了？她拜月老後尋一男「有話想說」 網友聽了都笑翻

2019-12-25 13:18

【親子之間】晴子／我們的秘密

2019-12-25 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／身體被筆芯寄生（下）

2019-12-25 06:00

【家的形狀‧一個人也是家】奇魯／沒結婚也沒關係

2019-12-25 06:00

「最害怕的日子」是聖誕節 男網友憶往事淚崩

2019-12-24 21:52

人夫蹲地數私房錢疊金塔 妻突開門撞見樂歪爽笑納10萬

2019-12-24 12:00

【親子之間】馥芙／當兒子上學去

2019-12-24 06:00

【家的形狀‧一個人也是家】江淑琳／一個人的生活實踐

2019-12-24 06:00
看更多

熱門文章

許多上班族還不知道！今年春節假期比往年「早一天」

2020-01-03 13:45

美式連鎖餐飲「双聖」內湖店歇業！盛極一時 僅存一家

2020-01-03 15:51

喝優酪乳「眉角」多 喝完要刷牙 喝錯時機好菌會被滅門

2020-01-03 18:17

帶男友陪爸媽逛好市多 幾個舉動讓媽媽讚：可以嫁了

2020-01-03 15:24

路上電動機車太盛行 他揭這點隱憂：實在太危險

2020-01-03 19:16

咖啡廳工作帶星巴克咖啡上班 他遭老闆痛罵開除

2020-01-03 21:33

小孟塔羅：想賺錢看這兒！測2020發大財指數？

2020-01-03 10:07

影／台鐵成追線今通車 中部山線海線串連追分成功

2020-01-03 11:29

減重秘笈！營養師：下午3點前吃完午餐熱量消耗最快

2020-01-03 13:57

飼主過世貓咪陷入哀傷 印尼大學生揪心貼文瘋傳

2020-01-03 09:53

環島鐵路一周六小時 交通部計畫2030年要辦到

2020-01-03 20:08

1月星座塔羅運勢：巨蟹靜待時機 水瓶充滿希望

2020-01-03 12:07

去年3天賣光！LEGO樂高「舞獅」新年盒組開賣首日百人排隊搶買 放大30倍樂高廟會超好拍

2020-01-03 14:20

飯店提供「貓狗陪睡」服務！喜歡就帶回家 成功促成33對

2020-01-03 15:32

急難狀況救命必知！手機用這五招精準快速分享座標資訊

2020-01-04 00:57

5萬株多彩花海隨風搖！台北賞花秘境「捷運就能到」

2020-01-03 23:36

YouBike 2.0試辦計畫 15日啟動

2020-01-03 11:19

蘇花改通車春節估湧上萬輛車 花蓮闢臨時停車場備接駁

2020-01-03 10:49

韓國瑜白皮書也推環島鐵路網 交部版本林佳龍核定

2020-01-03 16:14

過年前先治癒「好媳婦病」！ 媳婦，也是別人家的掌上明珠

2020-01-03 13:05

挑戰巧克力控味蕾！全聯X馬辣火鍋聯名麻辣蛋糕

2020-01-03 17:08

LV上市超美無線耳機共5款顏色 充飽電可運作30小時

2020-01-03 17:51

上午時段酒駕變多 交部呼籲別輕忽「隔夜醉」

2020-01-03 11:56

全台首例智慧無人巴士 3月將在淡海輕軌崁頂接駁至影城

2020-01-03 12:51

每日星座運勢／雙魚事業有機會發揮 愛情運強滾滾

2020-01-04 00:00

香雞排、珍珠奶茶穿上身 台味翻轉變潮味

2020-01-03 12:12

盆菜、佛跳牆帶回家！「十二粵」經典粵式年菜上桌

2020-01-04 01:14

「帝王蟹天丼」霸氣開賣 全台6間門市都吃得到

2020-01-03 10:26

連續15天買一送一！吉豚屋「合格套餐」幫考生祈福

2020-01-02 23:54

「報時光」凝聚十萬粉絲懷舊 分享歷史動人時刻不停歇

2020-01-03 17:09

台東利稻小熊脫逃 林務局監控搜尋

2020-01-03 19:35

如何喝光玉米湯罐裡的玉米 達人獻計「壓一下就好」

2020-01-03 15:28

過度運動愛飲酒要小心！德國男忽視疼痛造成關節壞死

2020-01-03 12:50

蕭敬騰帥穿GUCCI新春米奇短褲登台 毛絨拖鞋讓人想立馬刷回家

2020-01-03 11:55

僅1680枚！迪士尼首度發行全球限量「鼠年」生肖紀念幣

2020-01-03 10:15

雙北無人巴士 最快第二季免費試搭

2020-01-04 00:46

鐵粉必收！Jo Malone新年限定版「英國梨與小蒼蘭」流蘇紅瓶美翻

2020-01-03 12:38

肝癌末期標靶選擇多一款 元旦已納健保給付

2020-01-03 18:18

輕忽宿醉 大白天酒駕比率增

2020-01-04 00:58

公總預估蘇花改初一南下塞 初四北上會塞到凌晨

2020-01-03 12:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top