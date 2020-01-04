2020想終結單身？研究：嘗試其它交友方式吧！

在愛情的道路上，有些人總是轟轟烈烈、愛得火熱，卻也有些人總是沒有機緣，在各種單戀的癡情和苦惱上，有著自在卻孤單的遺憾。

愛情令人捉摸不定、能遇上彼此相愛的人更是不易，它象徵著一種相互扶持的鼓舞力量，是甜蜜、是幸福，也是磨擦和爭執──這堂人生的必修課是許多人都曾經被當的迷惘，卻也是生命不可或缺的滋潤。

然而，在這可遇不可求的愛情上，許多單身已久的人也許很少有機會面對愛情，在一如既往的校園、職場生活上，周遭觸目所及就是一成不變的人事物，加上緊湊的忙碌、窒礙的壓力，談戀愛對許多已達適婚年齡的男女來說，根本是不敢妄想的事。

但，根據《PNAS》最新的研究發現，也許是你一直以來都用錯了交友方式。

這張由《Financial Times》依據研究所繪製的圖表，在近日引發了廣大的社群討論，因為研究不僅深刻地分析出1935年代至今美國（USA）情侶之間認識的管道，也在時代的變革和改變中，嗅出文化的趨勢和流行進展，十分引人入勝。

1940年代：家庭和校園為大宗

在美國早年，堂表兄弟姐妹的婚姻關係在許多家族中是司空見慣的事，因為當年的優生學說並不普及，加上社會風氣趨於保守、家族關係緊密，通婚並不違法，時至今日，包含加州在內的幾個州，也還承認堂表兄弟姐妹的婚姻關係。

而當年的另一個主要交友管道便是校園，特別是同校間的同學，以及因為聯誼、教學觀摩等契機認識。

只不過，校園交往卻從這時代開始年年下降，時至今至，僅有不到10％的情侶是在學校中相識，這也成了很多大學生4年都還單身的主因。

1960年代：女人開始進入職場

隨著女力的崛起、性別意識的開明和解放，60年代的美國，是女性漸漸不再被束縛於家庭的一年──當年一群有著優秀教育程度的女性紛紛投入職場，她們所帶進的新活水替職場文化有了大革命。

也正是從這時開始，男女逐漸在職場上有更多交流切磋的機會，也促成許多感情在此開花結果，並在90年代達到高峰。

最有名的例子是在職場叱吒風雲的麥當勞企業家雷克洛克（Ray Kroc）、「矽谷之父」勞勃諾伊斯（Robert Noyce），他們都在年輕時娶了同事為妻。

1980年代：友情之間的愛戀達到最高峰

在現代許多人最懷念的1980年代，是自由戀愛崛起的時機──拋下了傳統的束縛、搭上各種詠嘆愛情美好的電影流行，讓此時透過朋友間相互介紹、出遊的飯局成了彼此認識的最佳管道。

加上民風純樸、志趣相投，這時期電視媒體最流行的配對類型交友節目，也在許多年輕男女的心底萌芽。

2000年代至今：網路交友飛躍崛起

自1995年網路逐漸普及以來，它在交友功能上不可或缺的重要性，已成了許多年輕人心底最重視的慰藉，這種無遠弗屆的特性讓人們可以更便捷地認識他人，更在見面之前的聊天、試探、摸索下，有著更堅定彼此信念的契機。

從最早期的e-mail、網路聊天室到部落格興起、Facebook的壯大，現今各式交友APP的蓬勃發展，更成了青春男女間互相認識的最好方式。

研究發現，從2000年開始，網路交友在情侶之間的認識管道上，有著突飛猛進的進展，它的成長幅度在短短幾年內就超越任何傳統的交友方式，直到近年，就有40％的情侶是透過網路認識。

雖然對許多觀念較保守的家長來說，網路交友一直是個不安全又充滿騙局的領域，但不可否認的是，它確實讓現代忙碌的社會，有著更目的性取向的認識──你不用再花時間試探同事、朋友是否對你有好感、路邊臨時搭訕的突兀更可能嚇跑別人──網路交友減緩了這些矛盾，成了現代愛情的主要趨勢。

值得提的是，從1935年至今唯一穩定成長且沒衰退的交友管道，是酒吧。

這種非常適合志同道合的人聚集的場所，常常能在酒精的催化和談吐的互動間，發現值得深交的對象，特別是結合球賽、節慶搭配的場合，是個非常浪漫的地方。

也許你曾怨嘆：為什麼我總是交不到男／女朋友？試著換換作法，說不定只是用錯了管道。

在愛情的道路上，有些人總是轟轟烈烈、愛得火熱，卻也有些人總是沒有機緣，在各種單戀的癡情和苦惱上，有著自在卻孤單的遺憾。圖／ingimage 分享 facebook

（作者／魯皓平 本文出自2020.01.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）