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帶男友陪爸媽逛好市多 幾個舉動讓媽媽讚：可以嫁了

2020-01-03 15:24聯合新聞網 綜合報導

日前，一名女大生帶男友陪爸媽逛好市多，男友多個貼心又大器的舉動，讓女大生的媽媽對...
日前，一名女大生帶男友陪爸媽逛好市多，男友多個貼心又大器的舉動，讓女大生的媽媽對他讚不絕口。聯合報系資料照片／記者徐力剛攝影
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日前，一名女大生帶男友陪著爸媽逛知名美式賣場好市多，男友不僅對家電品牌瞭若指掌，還幫忙將重達20公斤的商品搬上購物車，最後更主動提出要付錢，讓這名女大生的爸媽相當滿意。

一名女大生在《Dcard》上分享，近日她帶男友回家，爸媽突然說要採買日用品，一行人便前往好市多。逛到賣場的家電區時，原po的爸爸提起最近家裡想換電視，沒想到，男友竟然開始分析各大廠牌的功能、硬體配置及優缺點，讓原po相當驚嘆。

後來，一家人發現寵物用品區的貓砂正在特價，男友二話不說將幾包重達20公斤的貓砂搬進購物推車中，讓原po媽媽忍不住調侃道「平常有在健身哦」。最後結帳時，男友主動將貓砂扛到運輸帶上，順便掏出他的好市多卡準備結帳，雖然原po的爸媽表示不用，但男友還是堅持幫忙付錢。

事後，原po的媽媽欣慰地對男友說，「今天謝謝你喔，你的主動和貼心幫了我們很多忙，這樣我就放心了」，還開玩笑地告訴原po「可以嫁了」。就連原po爸爸也對這位未來女婿相當滿意，並交代女兒將當天購物的錢還給男友。

Po文一出，網友們紛紛回應，「一家和樂耶，祝你們幸福」、「男友該不會是賣電視的吧」、「神隊友都是別人家的」、「小時候老師說過，交男友要結婚前一定要一起去幾次大賣場或家具店，小時候不懂原因，現在才明白」。不過也有部分網友認為，第一次和對方家人見面就搶著付錢，有點太刻意，對此原po補充表示，「因為男友是第一次見我的家人，所以有點緊張，也會想要表現好一點」。

好市多親子

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