爸媽必備技能！1歲以下嬰兒CPR跟兒童不同，壓胸、人工呼吸要做對

搶時間！心跳停止4分鐘就腦損



根據馬偕醫院小兒心臟科主治醫師賴威廷表示，嬰幼兒心肺停止的原因與成年人有所差異，成人心肺停止大多是心臟血管疾病導致，但嬰幼兒心肺停止的原因則多為呼吸衰竭、休克、嬰兒猝死症等所引起。

從嬰兒心肺功能暫停那一刻起，分分秒秒都異常珍貴，因為只要經過4分鐘，腦部就因缺氧而受損；超過10分鐘腦幹會被破壞，造成腦死。而當意外發生時，專業的醫護人員不一定都會在現場，爸媽要學會CPR替寶寶爭取一線生機。

嬰兒CPR (圖片來源：MamiBuy媽咪拜) 分享 facebook

1歲以下嬰兒CPR步驟，學起來可救命！



學會CPR能在關鍵時刻挽救寶貴生命，但要注意1歲以下嬰兒因為生理狀況異於成人與兒童，所以在胸部按壓與人工呼吸上有較大差異，本文以1歲以下的嬰兒CPR為例。（欲了解兒童CPR施作步驟，請見：別害怕幫兒童CPR，5步驟做就對了，孩子保命唯一機會！）

【叫】檢查意識

評估嬰兒是否有呼吸或哭鬧且良好肌肉張力，如無，輕彈後腳跟進行刺激。

【叫】大聲求援

狀況未改善，請在場他人打119求救。若無他人在場，請先施行2分鐘或5個循環的心肺復甦術再求救。

【C】胸部按壓

讓嬰兒平躺在較堅固的地面或桌上，將自己的食指、中指併攏垂直放在他的胸骨位置（即兩乳頭連線下一橫指），快速用力按壓胸部每分鐘至少100下，下壓深度約4公分。

執行按壓的同時大聲數一下、二下、三下……，說「一」、「二」、「三」時手往下壓，說「下」時手放鬆，必須保持平穩的按壓節奏。

【A】打開呼吸道

只要一手將額頭下壓，另一手將下巴往上抬高，就可以把呼吸道打開。

【B】評估呼吸

迅速用10秒評估嬰兒有無呼吸、胸部起伏。若無，立即深呼一口氣用口罩住嬰兒的口鼻，輕輕的吹兩口氣，每次吹氣時間為1秒鐘，待胸部完全落下之後，才可以吹第二口氣。

若恢復呼吸與脈搏，可停止急救，並將嬰兒擺成右側臥的復甦姿勢，以維持呼吸道暢通。若無，重複執行「胸部按壓30次，人工呼吸2次」，直到嬰兒恢復呼吸心跳或救護人員到達為止。

▼ 嬰兒CPR圖解步驟。（圖片來源：國民健康署）

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