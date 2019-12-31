娶小20歲越南嫩妻超幸福 台男放閃講述心理歷程

有男網友在網路論壇分享，自己與越南妻子結婚的心得。圖/ mobile01 分享 facebook

一名男網友在網路論壇上分享，今年自己順利赴越南娶妻的過程。男網友表示，考量到生小孩、日常溝通等問題，儘管許多人認為台越配的離婚率高，他也跟老婆相差了20歲，但他認為雙方當事人清楚利弊、優缺點，才是最重要的事。不過，這名男網友也說，越南的基礎建設仍比30年前的台灣還落後，令他感到十分不習慣。

有一名38歲的男網友在《mobile01》上發文分享，自己今年成功與越南老婆結婚的故事。男網友表示，今年1月認識老婆，參考社群網站及網友心得分享，自己辦手續、跑文件，老婆終於在今年10月成功抵台，兩人也已順利生活了2個多月。男網友說到，考量到自己的主觀意識較強，在日常溝通這方面，他認為跟越南妻子吵架時，常常因語言溝通不良就暫時休兵，相對來說也比較不會口出惡言，許多事情事後想起，都覺得只是小事一樁，相處下來感情也比較和睦。

男網友也提及傳宗接代一事，他表示考量到現實環境，年紀較小、又會講中文的女生不見得能那麼快嫁給他、生小孩；與男子年紀相符的女生，又要考慮到高齡產婦、受孕過程可能會較辛苦等問題。因此男網友認為，娶越南老婆對自己來說是最適當的選擇。針對台越配離婚比例高一事，男網友則表示，那些案例的男方多半是吃喝嫖賭或是家暴，就連台灣老婆都會逃跑，更何況是越配？

不過男網友也說，自己不會太常陪妻子回越南，因為他認為越南的基礎建設與環境，連30年前的台灣都比不上。對此，也有娶越配的網友留言表示，「挺喜歡越南的鄉下氣氛……我這輩子過得最輕鬆的時光大概就是跟我老婆回娘家吧」。也有不少網友，大讚男網友的妻子「嫂子很漂亮！」，有網友也表示：「恭喜！一家人幸福快樂最重要，不要在乎別人怎麼講。」