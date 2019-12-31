高薪夫妻結婚只登記不宴客 網讚：錢留著買房、度蜜月

結婚的形式越來越多元，也有人索性直接不辦，有網友就在Dcard詢問其他人對宴客的看法。示意圖／ingimage 分享 facebook

結婚是人生一大里程碑，有些新人選擇盛大舉辦婚宴，接受來自各方的祝福；但也有人選則一切從簡。近日有網友就在「Dcard」發文，表示自己的鄰居最近結婚了，選擇不辦婚宴，結果此事被自己的父母知道後，他們警告原po要是以後也像鄰居選擇不宴客，就要登報「脫離父子關係」。

27日有網友在「Dcard」上發文，詢問其他網友「大家未來結婚是要辦婚宴還是不辦」，原po寫到，自己從小到大的鄰居兼小學同學結婚，夫妻倆年收約260萬，但因請客麻煩，選擇不辦婚宴，將錢留到未來出國、度蜜月或是購物。

結果原po的爸媽得知此事，竟告訴他若之後結婚也選擇不辦婚宴，就要登報「斷絕父子關係」，而且還指定，一定要在自家三合院宴客，否則遺產全部到要給妹妹。這讓原po陷入兩難，遂向網友們對於辦婚宴的傾向。

網友意見分成兩派，一派主張不辦婚宴，「我也純粹只有求婚跟登記，輕鬆省錢就是讚」、「我老公哥哥還因為訂結分開辦兩場，花了2百多萬，是我兩年的年薪」、「我也是不想辦婚宴錢只想拿去度蜜月」；而另一派則主張還是要辦，「我會辦欸，從小就對穿美美的接受大家祝福的婚禮有憧憬」、「我想辦，一輩子就這麼一次」。