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過年去男女友家聊天很痛苦？「4絕招+伴手禮」邁向嘴甜必勝之路

2019-12-29 13:26DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計

農曆春節即將到來，很久沒見面親朋好友會藉此機會互相拜年，並且互相寒暄一番，因此難...
農曆春節即將到來，很久沒見面親朋好友會藉此機會互相拜年，並且互相寒暄一番，因此難免會遇到一些比較熱情的長輩問一些問題，讓人感到困擾。 圖／取自Ingimage圖庫
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文／髒手指

不論是單身還是已經有另一半，多數年輕人只要一想到過年就崩潰，因為許久沒見面的長輩，總會用一堆問題轟炸；尤其是跟另一半一起回家的人，想到要在飯桌上跟對方父母聊天，就瀕臨崩潰，要怎麼樣才能馬上收編長輩們的心呢？

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《網路溫度計》要教妳如何打贏這場「攻防戰」，還要順便告訴妳，帶哪一種伴手禮拜見家長才是真正雙贏！

1.當長輩談論自己的長相：說反話就是要妳稱讚

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切記一點，當女性長輩說她老了，妳絕對要「逆向思考」，稱讚她一點都不老。這時還能奉上來自隆源餅行的「東方美人茶」，喝了能夠養顏美容，還可以堵長輩的嘴，堪稱最佳助攻選手。

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2.被問男友哪裡好：聽妳說我兒子好，我心情也好

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如果被問及「男友哪裡好」、「女友哪裡好」，說越細就越能讓家長開心。畢竟他們花錢又花時間教育小孩，得到別人的稱讚可以讓他們感到很有成就感。當然也可以趁機獻上「芋仔餅」，綿密、甜而不膩，如同說話技巧，適時的諂媚通常能讓妳走向康莊大道。

 

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3.男友會先救誰：在男友媽面前妳永遠是最低階生物

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男友最愛妳、最寵妳是妳的福氣，但一在男友媽媽面前，妳的位階就是比她低。這時千萬不要自以為是，否則永遠被拉黑無翻身之日。識相的女人值得被犒賞，隆源餅行的「蕃薯餅」就能撫慰妳成熟又得體的心。

 

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4.工作怎麼樣：報喜不報憂，最好還能讓她抱孫

被問工作狀況如何，一定要報喜不報憂，也不要給模稜兩可的答案。要讓長輩覺得妳事業有成，甚至跟男友非常「努力做人」。如果被問得很煩，可以先吃一口蜜柑，保證讓妳口出好話！

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