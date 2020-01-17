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內容編輯：Ficus Lee

有些孩子比較早、有些孩子比較晚，但大多數孩子到了6歲，就會陸陸續續開始換牙期。父母面對孩子的換牙期，都會希望自家寶貝換牙後，能擁有一排整齊、乾淨且美觀的牙齒，免去長大以後牙齒矯正的困擾。然而，撇除好好刷牙和先天遺傳因素外，孩子換牙時，也可能會因為一些沒注意到的壞習慣，影響到往後牙齒的整齊。





牙齒咬合不正是很多大人、小孩都有的困擾，輕微一點的只要帶上牙套矯正，嚴重一點變成暴牙，不僅影響美觀，還需要靠拔牙、打骨釘才能矯正成功，而且共通的特點，都是矯正時間相當漫長！其實，牙齒咬合不正，有很大一部分原因跟小時候的壞習慣有關。

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孩子的哪些壞毛病，可能造成咬合不正？

吸大拇指、咬指甲、抿嘴唇、嚴重蛀牙……這些後天的壞毛病，都可能導致恆牙長出時，咬合狀況不佳。咬合狀況不佳，除了外觀的影響，也可能出現講話漏風、阻絕功能障礙等生理問題，如果發現孩子有過這些行為，爸媽一定要努力協助孩子在7歲前改掉，才能有效降低咬合不正的風險。

1. 吸大拇指

2. 咬指甲

3. 抿嘴唇

4. 咬舌頭

5. 蛀牙嚴重

6. 嘴巴長期張開

7. 習慣用嘴巴呼吸

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容易被輕忽的危機！原來鼻子過敏也會影響牙齒咬合？

這些壞習慣中，最容易被家長忽略的危機，往往是孩子習慣用嘴巴呼吸。長時間維持嘴巴張開的狀態，容易使舌頭往上方齒列頂，進一步影響到孩子牙齦的開咬。如果孩子有前列的壞習慣，除了時時提醒孩子，讓孩子戒掉壞習慣外，會診耳鼻喉科醫生，想辦法改善孩子鼻塞的問題，才能找出咬合問題的源頭，立馬改善，避免後續矯正的辛勞！

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本文擷取自 「吸拇指、咬指甲…這些壞習慣要注意，可能造成孩子「咬合不正」風險激增！」 ，由 媽咪拜授權轉載