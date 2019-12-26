女友酒醉失憶吐出「外遇對象」 對話曝光網友看傻

女子酒醉後做出自己意想不到的行為。示意圖。圖片來源／ingimage 分享 facebook

每個人的酒量不一，但喝酒一定要適量，以免酒醉後做出自己意想不到的行為。有位網友發文分享，表示自己女友生日時找了許多朋友一起在餐廳慶祝，大家也在餐廳喝了一些酒，而女友在喝醉後卻出現失憶的狀況，不但忘記原PO是誰，還大喊自己男友是孔劉，讓原PO相當傻眼，而此事也引起許多網友熱議。

原PO於23日在社群軟體「Dcard」上發文，表示自己女友生日當天在一家高級餐廳慶生，由於餐廳裡有各式各樣的酒類，朋友和女友都喝了一些酒，但因為原PO要開車載女友回租屋處，所以都沒有喝，他表示這是女友第一次在他面前喝酒，他說「不喝還好，喝了之後真的ㄎㄧㄤ到爆，我真笑到快瘋了。」

原PO表示自己開車送女友回家後，因為她走路不穩，他便伸手碰她肩膀打算攙扶，沒想到女友卻將他的手甩開，並說「你是誰，不要碰我」，對此原PO回應表示自己是她男友，但女友卻說「才不是勒，我男友是孔劉」，接著拿出手機、展示原PO的相片，說到「你看，他是孔劉，帥吧」，而原PO看到後當場傻眼，只能敷衍地對她說「好好好，你男友好帥」。

不僅如此，原PO將女友抱上床睡覺時，手卻被她緊抓不放，雖然他有勸說女友將手放開，但她仍繼續死抓著，並表示自己是從澳洲游泳過來的無尾熊，她說「我不要，我游泳游了好久才找到樹，我不放手」，而原PO對此也毫無辦法，只好一直讓她抓到早上，直到醒來後他跑去問女友「睡得好嗎？無尾熊」，結果對方卻完全失憶表示「什麼無尾熊」，對此原PO則下定決心，表示以後還是讓女友少喝點酒比較好。

文章曝光後，許多網友紛紛回應，「喝醉酒之後也太可愛，為了不讓他被吵醒還沒移動手，你超寵的耶」、「無尾熊游泳來的哈哈哈哈哈好可愛的女友」、「我也是那句：『游好久才找到樹』莫名感動」、「多喝錄起來，當黑歷史以後給小孩看」、「不用少喝啦，規定有你在才能喝」。

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