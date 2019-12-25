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怨妻常家聚初二又要回娘家3天 獨子夫：不該多陪婆家嗎

2019-12-25 21:26聯合新聞網 綜合報導

有網友抱怨「有沒有夫妻在每年過年都會吵架啊？」示意圖／ingimage
有網友抱怨「有沒有夫妻在每年過年都會吵架啊？」示意圖／ingimage
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一名身為獨子的男網友在「爆廢公社二館」po文抱怨妻子，平時一個月跟娘家人至少會聚個2-3次，怎知即將到來的農曆新年假期，她竟說年初二又要回娘家三天，這點令原po非常不平，認為「妻子嫁過來幾年從來沒有住婆家過，過年時不應該要多陪陪婆家嗎？」文一po，不少網友回應「離婚吧」！

原po文一開頭就抱怨，「有沒有夫妻在每年過年都會吵架啊？」原po接著說，自從與妻子結婚後就在外租屋，平時妻子會跟娘家人一個月聚會2-3次，包括生日、三節、父親節、母親節都會吃飯相聚，而跟婆家聚會的次數少之又少，更沒有住過婆家。

原po表示，妻子是個很討厭傳統的女生，婚前也答應她不用住婆家，婆婆也沒有要求她一定要做什麼媳婦該做的事，她不用煮飯給婆婆吃，也不用幫婆家做家事，她覺得是理所當然，更說「現在女生已經不像以前那樣委曲求全了！」

原po這次跟老婆吵翻的主因是，今年過年她說初二要跟娘家回南部三天，而除夕也會住婆家三天，但po文者覺得很不公平，他是獨子又是單親家庭，「難道妻子不應該要多陪陪婆家人嗎」，光是這個問題夫妻倆就吵了一兩小時了。

Po文一岀，引起網友熱議並一面倒的留言挺女方「離婚吧」、「趕快離婚吧，嘴巴上說尊重，結果滿嘴傳統思想」、「為什麼女生要委曲求全啊」、「將心比心」，也有網友建議「自己陪自己的母親就好」。

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