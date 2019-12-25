媳婦被要求煮年菜 潔哥「4字回應」網讚：打中內心！

粉絲提問「如何看待婆婆要求媳婦煮年菜」，潔哥霸氣回應網讚翻。圖擷自 facebook 分享 facebook

網紅「潔哥」（李秉潔）個性坦率直言，時常針對時事發表犀利言論，深受許多網友喜愛。近日有粉絲好奇詢問「如何看待婆婆要求媳婦煮年菜」，對此她提出自己的看法，超霸氣回應讓網友直呼，「完全打中內心！」

針對粉絲提問「如何看待婆婆要求媳婦煮年菜這種事」，潔哥大笑回應，「婆家年菜甘我屁事」，並表示婚前堅持與男友AA制，相互分擔不花彼此的錢，婚禮也各自負責，這麼做就是不想被傳統束縛。

潔哥指出，男人不該要另一半獨立自主跟你AA互相，婚後又要求女方在你家做牛做馬，「除非男方從交往到結婚負責女生所有開銷，那還情有可原，假如對方跟你平等相待，憑什麼過年要去你家煮年菜？」

潔哥提醒女性，如果不想被傳統束縛，結婚前雙方要有共識，「寧願不結婚也不要婚後當傭人，結婚沒有過的比單身幸福那結屁婚」，但她也提出解決辦法，「過年出去辦桌，不用煮最輕鬆自在。」

大快人心的回答，引來網友熱議，「訂外面餐廳省時省力，方便快速又好吃，每年還可以換不同口味」、「身邊一堆婚後傭人，真的覺得老一輩觀念會害死人」、「幸好我有開明的婆婆，過年都吃飯店…」、「花錢吃好料最有誠意了」、「超商整套年菜很方便，不然還有外送平台」、「外面吃+1，省時省力又和平。」