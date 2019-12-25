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「我真的能得到那麼多愛嗎？」在鬼怪之後，孔劉訴說著自己的脆弱時刻

2019-12-25 15:50聯合新聞網 女人迷：最走心的女力媒體

孔劉在2016年後息影近兩年，2019年以《82 年生的金智英》重回大銀幕。他在...
孔劉在2016年後息影近兩年，2019年以《82 年生的金智英》重回大銀幕。他在節目上坦言，自己度過了一段艱難的時期。圖／愛奇藝台灣站
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孔劉：事實上，我是不得不休息，不休息不行了。因為前面太成功了，大家都好喜歡，不論...
孔劉：事實上，我是不得不休息，不休息不行了。因為前面太成功了，大家都好喜歡，不論去到哪裡都受歡迎，粉絲也很多。但其實我覺得自己沒辦法完全享受那些時刻。記者陳嘉寧／攝影
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孔劉在 2016 年後息影近兩年，2019 年以《82 年生的金智英》重回大銀幕。他在節目上坦言，自己度過了一段艱難的時期。

2016 年五月，孔劉因電影《屍速列車》而在亞洲掀起巨大的討論，人氣直升，2017 年更因著《孤單又燦爛的神－鬼怪》一劇，迅速被封為國民男神，在海內外都有超高人氣。

然而在推出兩部成功的戲劇後，孔劉卻有近兩年的時間，沒再出演電視電影。12 月 11 日在《李棟旭想做脫口秀》中坦言，因為感受到許多壓力，情緒有些低沉，而選擇將自己關在家中一陣子，直到今年才以電影《82 年生的金智英》重回大銀幕。

這次在脫口秀上，我們看到的不是一個男人的意氣風發，卻是他如何懷疑自己的脆弱。

在巨大掌聲後，我開始懷疑自己

李棟旭在節目中問他，為何拍完鬼怪後，又花了些時間休息？孔劉答到：

「事實上，我是不得不休息，不休息不行了。因為前面太成功了吧，大家都好喜歡，不論去到哪裡都受歡迎，粉絲也很多。但其實，我覺得自己沒辦法完全享受那些時刻。」

孔劉從以前到現在，一直是公認的零負評藝人，演技無庸置疑，對於社會議題也不遺餘力的倡議。對他來說，2016 到 2017 是收到許多人祝福與喜愛的一年，這些狀況讓他不禁開始思考：我真的能夠得到那麼多嗎？

或許，我們很難去想像，為何作為一位被眾人喜愛的演員，也有低潮的時期？然而這可能就是可怕的地方，獲得巨大的掌聲之後，得到了喜愛，我們理所當然的以為一切都被滿足，但是接踵而來的是對自己的懷疑、不信任，你突然發現自己要走的下一步，必須小心翼翼；你忽然發現有股莫名的空虛感，是再多的支持也彌補不了的——因所有人都把期待放在你身上，可是自己承受不起。

他開始變得畏縮。除了害怕，他說，當時自己是感覺被壓抑的：「可能我能承受的就只有這樣吧。」

於是為了不讓人們看見他瑟縮的樣子，他將自己關在家中，不怎麼見人，也不接太多作品，就這樣過了兩年。與其在大眾面前做作無事，他選擇給自己一段休息時間，慢慢調適。

我們每個人，都用著自己的方式求救

也因為孔劉走過那段艱困的時期，關於情緒低潮，他也有了更多的體悟。當他發現朋友李棟旭同樣在家待了一個月時，他嗅到了味道，於是總是打電話給李棟旭，問他晚上做什麼，要不要出來見面啊？

「哥，你知道這種感覺吧？」李棟旭問

「當然明白。」孔劉回答。

在《李棟旭想做脫口秀》節目中，兩人並肩說著自己曾經的脆弱，一句我明白，就足以安慰彼此。大哭一場也好、放肆玩樂也好，每個人都有屬於自己解脫與釋放悲傷壓力的方式。正因為自己走過，所以更能體會這股低潮。

「正因為我經歷過，當發現其他人也有這種感覺時，會更想去幫助他人。會想要去觀察很細微的狀態，即便是很小的東西。因為，大家都是用著自己的方式，發出求救訊號。所以感覺會需要更仔細的去關照身邊的人。」

這個世界上，每個人都有著各自的傷痛，或大或小，我們努力處理傷口，也渴望發出的求救訊號能被其他人看到。請不要害怕說出口，不要咬緊牙關自己撐著，向身邊的人求救；如果你曾走過那段時期，那麼，多多關注身邊的人吧，去同理、聆聽他們的痛。我們都有能力，去拯救彼此。

而在孔劉的發言中，我們可以看見一個男性如何去訴說他的不安與脆弱，我們也該去肯定這些故事，鼓勵更多人，特別是被社會禁止示弱的男性，去分享自己的情緒。

真正的帥氣，不是一味的逞強，而是懂得去求救與示弱啊。

孔劉（右）和鄭裕美3度合作電影「82年生的金智英」。圖／車庫提供
孔劉（右）和鄭裕美3度合作電影「82年生的金智英」。圖／車庫提供
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電影列車脫口秀孔劉
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