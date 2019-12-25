姻緣到了？她拜月老後尋一男「有話想說」 網友聽了都笑翻

圖為大稻埕霞海城隍廟拜月老的信眾。示意圖，非新聞當事人。報系資料照 分享 facebook

近日一名女網友在拜月老的過程中和一名黑衣男子聊了幾句後，發現對方在拜完時似乎有意等她，她表示，當時一直有話想和這名男子說，但兩人最後卻散開了，不過當女網友公布想說的話後，讓所有網友都笑翻。

有民眾在「爆廢公社二館」表示，日前她到台北霞海城隍廟拜月老，因為當天拜拜的人相當多，便花了些時間等點香，原po提到，快輪到她時，其中一個點香台空了出位子，但她認為也快輪到點香，就不需要先換位子，這時在她身後的男子向她提問，「請問旁邊的也可以點嗎？」她則回，「應該可以吧」。

之後，原po點完香便直接進入拜拜隊伍，此時她發現剛剛那名男子就排在前方，兩人因此小聊幾句，原po還順便告訴對方拜拜的順序，而這名男子也在他拜完時，在旁邊有意等原po，不過她則先向對方示意，可以先去拜義勇公，然而，男子在拜完後又再次停下來等了她。

原po提到，當結束所有拜拜的流程後，兩人在領平安茶過程卻散開了，她遺憾的表示，當時有一句很重要的話想告訴對方，就是「對不起！你的外套帽子在我們走進廟裡排隊時，不小心被我燒出一個洞！」，她甚至點出這名男子的外觀是身穿黑色羽絨外套、黑色口罩、戴眼鏡、背黑色背包，並很有誠意地說，「若有緣再見，我會賠償你一件或出修補費用的，實在很抱歉」。

文章一出，讓不少網友笑開懷，有人說，「這說不定就是你們的姻緣來了」、「很明顯的，月老直接顯靈了」、「愛情來的好突然」，還有網友笑稱，「我決定明天去霞海城隍廟燒所有小哥哥的外套」，但也有網友表示，「小哥哥等你，其實是想跟你說，你把我外套帽子燒出一個洞了」，更有人向原po說，「只能用一輩子來賠了」。