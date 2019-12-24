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「最害怕的日子」是聖誕節 男網友憶往事淚崩

2019-12-24 21:52聯合新聞網 綜合報導

男網友在社群網站Dcard上發文，表示自己每到聖誕節，總會想起前女友的往事。示意...
男網友在社群網站Dcard上發文，表示自己每到聖誕節，總會想起前女友的往事。示意圖／ingimage
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聖誕節本該是眾人開心聚會、歡樂慶祝的節日，卻有男網友在社群網站Dcard上發文，表示自己「最害怕的日子」，就是聖誕節的到來。原來男網友的前女友2年前在聖誕節前夕出車禍過世，每年聖誕節一到，就令他想起過往，悲痛難耐。

這名男網友在Dcard上發文說：「聖誕節要到了，卻是我最害怕的日子。」男網友表示，對方是自己的學姊，兩人相識沒多久就產生感情。當時男方僅是剛出社會的新鮮人，而學姊已是一名小主管，兩人常常因為女方工作忙碌，很少時間能夠相處。男網友懊悔地說：「那時候的我不夠成熟，無法體諒對方的辛苦，有時候忍不住抱怨為什麼我們相處的時間這麼少，卻沒想過對方為我付出的更多……」。

直到聖誕節前夕，男網友與女友約好一起排假約會，他卻在出發的前一刻接到女方出車禍的噩耗。女方被一位酒駕的中年男子撞上，幾天後不幸離世，而撞人的男子毫無悔意，僅兩手一攤、說自己可以被關，沒錢可還。

男網友說到，從這件事情之後，他對人群產生了恐懼感，「有時候一想到她，我就自己跑到我們最愛約會的公園大哭」。直到接受醫師的專業輔導，才漸漸直視自己的傷痛，慢慢走出過去的陰影。每當聖誕節到來，他還是會想起這一切，「我向上天祈禱希望我可以更勇敢！有一天，能真正的釋懷」。

男網友的情感與久久無法放下的傷痛，完整地流露在文字當中。網友看了紛紛安慰起男網友地說，「加油！帶著思念和祝福勇敢走下去」。更有不少網友對於酒駕者感到憤怒，認為酒駕不該只是修法提高刑責，呼籲政府須嚴加正視酒駕問題。

聖誕節酒駕Dcard

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