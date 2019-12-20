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吳克群對談賈靜雯：我想對十年前的自己說，你的選擇是對的

2019-12-20 15:32聯合新聞網 女人迷：最走心的女力媒體

修杰楷(左)、賈靜雯(右)與兩個女兒咘咘(左二)、Bo妞(右二)。圖／摘自臉書
修杰楷(左)、賈靜雯(右)與兩個女兒咘咘(左二)、Bo妞(右二)。圖／摘自臉書
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賈靜雯以「我們與惡的距離」獲戲劇節目女主角獎。聯合報記者林伯東／攝影
賈靜雯以「我們與惡的距離」獲戲劇節目女主角獎。聯合報記者林伯東／攝影
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是演員，同時也是母親、妻子、女兒，忙碌的賈靜雯如何取得平衡，從中學會愛與被愛的拿捏？

賈靜雯《我們與惡的距離》拿下第 54 屆金鐘「戲劇節目女主角獎」綻放 40 歲後女性的魅力。在工作上，女演員、角色多元的戲劇作品，終受獎項肯定的榮耀。在家庭，這幾年與先生修杰楷以及女兒幸福快樂的模樣映照在每個粉絲的心中，成為美好的模範、對家的憧憬。

而在閃耀的剎那。突然也意識一直以來我們所看見的賈靜雯，不論是在工作、婚姻、家庭，都在不同的身份標籤做轉換，而她自己呢，身為女性真實的「自我」對她來說是什麼樣的存在？

吳克群新歌《我和被愛保持距離 I'm Fine》MV 找來賈靜雯擔任女主角，在拍攝完後與賈靜雯深度訪談，MV 釋出前於頻道上線，這次實際與賈靜雯一對一深度對話收錄在社會影音小說《你說我聽著呢》——《我和__保持距離》系列中，如同剝洋蔥一般，這段呈現一位沒有受到任何角色的束縛、沒有金鐘獎的光環的賈靜雯，與吳克群用真實的心境談愛談她的人生。

筆者在工作因緣際會和吳克群聊到那系列訪談，他印象非常深刻，即便過去撰寫過無數與女性相關的的歌詞好比「錯的人」、「傻瓜」，具代表性佳作讓女性產生共鳴。然而，真實女性的背後究竟存在哪些痛點，是他過去沒能好好理解的，看著賈靜雯的眼神那一瞬間，他進一步體會女性面臨到在社會上的束縛與挑戰，也帶著我們一層層認識真實的賈靜雯。

「要思考如何被愛？要先學會怎麼去愛人。當學會怎麼愛人之後，才會知道該如何被愛。」是在那次訪談的理解到的核心，相當發人深省，深刻表露出愛與被愛之間的距離，吳克群這樣認為。

面對婚姻與親情，釐清愛的界線

「不會喊疼不代表我身上就沒有傷疤 只是我們學會了自洽 不是嗎？」

——《我和被愛保持距離 I'm Fine》

身為女人在不同角色中，總是告訴自己堅強是必須的，遇到困難、不堪負荷，只能默默承受，是不是也是如此呢？

賈靜雯這十年生命的淬鍊多半源於逼迫自己堅強，她曾經因為不同的角色要去照顧別人，照顧媽媽、弟弟，在演戲工作時也不能因為自己不舒服耽誤劇組，母親在小孩面前又不能脆弱，她說字說自己「被訓練」得很堅強。

即便不停強迫自己必須要堅強，她還是面臨失去，關於失去的時刻，她談到，比如好像自己在婚姻上，也曾是個失敗者；跟小孩的距離產生阻礙，也讓她感到失去，而在這些「失去」讓她理解原來幸福、愛不是應該的，學會更珍惜每一刻，釐清愛的界線才能好好去愛。

她覺得女生在愛上面付出很多， 親情的愛、愛情的愛，總在掏心掏肺後忘掉自己，「愛」與「被愛」是一個循環的流動，並要在這之間取得平衡的距離。

「自己常常給小孩過度的愛，好像把冰箱填滿一樣，但很多其實是他們不需要的。」

曾經用錯誤方法去愛不論在感情、親情上，而距離上一段婚姻結束，如今將近十年過去，她在訪談中對十年前的自己說：

「妳的選擇是對的，而且妳很堅強。」

卸下多重角色後，賈靜雯懂得孤單，也懂得愛

「我覺得女人不管到幾歲心中一定有個小女孩。」

——賈靜雯

充滿歷練但不世故，是種對自己的愛。

「拍 MV 過程，眼神非常『有戲』。然而，私下的他眼神終究看得見一位小女孩。」這是吳克群對賈靜雯的印象，對賈靜雯而言，長大到這個年紀我的確都因為生命經驗有很多感觸，但自己不想被那些感觸所影響。演戲多年和這個演藝圈連結太緊密，從年輕到現在的賈靜雯被記錄著，這的確是很少人生命會有的經驗，但她卻認為不論如何，最後的我們都是孤單的。

女孩到女人，在期間戲劇角色多半受到身份轉換有影響，是許多女演員的心聲。賈靜雯選擇去做轉換，一年不拍戲去過日子來慢慢轉變，適合的時候就會讓大家看見，在「過日子」的同時，也將生命經驗昇華成為日後的養分。

然而，從演員、妻子、太太、女兒、姐姐、媽媽，她圓滿各種角色，讓自己感覺到幸福快樂，因為大多數的生命中許多種感受，並不是自己能夠製造出來的，所以最後其實還是感到是孤單一人，自己身為付出者的角色，大多時候能為別人付出是讓她感到幸福快樂的因子。

筆者印象深刻，看到因為《我們與惡的距離》獲得金鐘最佳女主角，抱回獎座的隔兩日，當許多獲獎者都還在發表感言、紅毯穿搭等貼文，賈靜雯在社群貼文寫下一段文字，筆者看著那段字有種說不出的心疼。

「那晚過後，我依然是我過著每日的日常，送小孩，早餐，買菜，接孩子⋯⋯無一不是我熟悉的時光，多的只是離別⋯⋯大女兒的貼心與細膩，無需多言，始終如一。」

看得出來她很害怕自己在絢爛的光環中，明明現實是得到金鐘獎的肯定，但她仍視之如同一場夢，試著將自己歸回平凡而真實的人生，而這樣平凡的日子仍舊是在為別人付出，在多重角色中切換。

「在忙碌以後，抬頭看化妝鏡突然不知道自己想要的到底是什麼。」

「我的孤單來自於意識到：其實我還是我。」

這是賈靜雯在吳克群專訪時吐露出內心的聲音，感受到在掏空以後的孤獨。

早就學會藏起內心最柔軟的地方

反正誰都以為我有鎧甲 不是嗎

愛與被愛又何苦成了我們彼此綁架

最後誰不是一個人回家 不是嗎

看著剛上架的 MV，聽到賈靜雯這樣的感觸讓人恍悟，也許其實人到最後都會是孤單的。然而，懂的孤獨才懂的愛的吧！

我們在一生中總是被社會框架束縛，不同角色受到來自各方的期待。

如果我們是水杯，我們會想當一個只是用來裝茶的水杯，還是做那個材質、工藝獨特擁有自我價值的水杯，是好好的為主人裝上一杯茶，還是做一個受到珍藏的藝術品？可能只能從中擇一，而身為人類有情感的我們，得以在愛人與被愛、愛自己之間做出取捨與平衡，那是再幸福不過的事情，因為你就是你自己，不用為誰而活，就已擁有獨一無二的魅力。

【推薦閱讀】

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本文由女人迷授權，原文連結請點

吳克群對談賈靜雯：我想對十年前的自己說，你的選擇是對的

賈靜雯
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