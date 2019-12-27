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喝生化湯會造成血崩？自然產、剖腹產喝的時機不一樣

2019-12-27 10:31聯合新聞網 MamiBuy

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內容編輯／Vera Chen

很多產婦坐月子期間會喝生化湯，促進產後子宮收縮，但殊不知並非每個人都適合喝，而且喝對時間也很重要！如果妳有以下症狀，建議先別喝生化湯，否則別人喝完能幫助排惡露，妳喝完可能出血不止。


產後為什麼要喝生化湯？

媽咪們坐月子都有喝過生化湯嗎？生化湯又叫做產後第一湯，它具有「養氣活血、袪惡露、產後補血」的功效，對於子宮亦有收縮的作用，所以產後吃幾帖生化湯，成為許多產婦共有的經驗。

生化湯是由當歸、川芎、桃仁、炮薑、炙甘草所組成，以這五味中藥作基本用藥，再視媽咪身體狀況作加減，並非所有產婦都使用同一固定配方。譬如產後出現水腫，就要加入益母草來排除，乳汁不足者要加入絲瓜絡和通草，容易腰酸背痛的則在生化湯中加杜仲。

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（圖片來源：（圖片來源：駐站專家／李湘萍醫師


自然產、剖腹產，喝的時機點不同

有些產婦會自行到中藥行抓生化湯，足足喝上一個月，千萬母湯！生化湯該怎麼補，絕對跟產婦體質與生產方式有關。中國醫藥大學附設醫院中醫婦科李湘萍醫師指出，若無特殊的產後併發症，自然產於產後1~3天開始服用，服用天數約為7~10天。而剖腹產因為開刀的關係，手術時醫師會將胎膜、胎盤都清除乾淨，惡露會比自然產來的少，所以產後3~5天再開始喝就可以了，服用的天數約為5~7天即可。總結來說，吃對生化湯很重要，最好還是經由中醫師處方再服用。（延伸：產後惡露多久停？3招教你排乾淨


不是人人都適合喝生化湯！

如上所述，生化湯是用於促進產後子宮收縮，但並不是每個人都適合，使用前必須先辨別個人體質。如果妳有以下症狀，建議先別喝生化湯，否則別人喝完能幫助排惡露，妳喝完反而出血不止！

✔產後子宮異常出血

✔胎盤植入

✔產後嚴重腹痛

✔剖腹產傷口疼痛、發燒

✔子宮發炎

✔惡露黏稠且有異味

✔嚴重感冒

✔產後正在服用子宮收縮劑者

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（推薦閱讀：孕媽咪必收藏！產後4週月子餐食譜分享


生化湯怎麼服用？

1. 真空包裝： 通常由醫院代煎後，用真空包裝，每天三餐飯後溫服。

2. 自行煎煮： 用三碗水煎成八分碗，相同水量，連煎兩次，前後藥汁混合均勻，分兩份在早餐和晚餐前服用。

【溫馨小提醒】生化湯要不要「加酒」呢？曾有研究顯示，加入酒的生化湯其子宮收縮效果是沒有加酒的 1.5 倍。但並非每個人的體質都適合喝含酒生化湯，建議若要在原藥方中加入其他藥材，必須由中醫師來考量，自己最好不要隨便加味。

【延伸閱讀】

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本文擷取自 「喝生化湯會造成血崩？自然產、剖腹產喝的時機不一樣」 ，由　媽咪拜授權轉載

子宮醫師中醫

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