妻與2同事遊墾丁丈夫覺得怪 網友直言：綠光罩頂
即使是另一半也都有和朋友出遊相聚的權利，但一名男網友發文表示老婆要跟另外兩名同事一起到墾丁遊玩，問題是那兩人是1男1女，也就是說2女1男一起出遊，這樣的組合讓這名男網友怎麼想都不對勁，只好上網求助網友的意見，其他鄉民看了也覺得不單純，原PO恐怕「綠光罩頂」。
原PO在《mobile01》論壇表示這兩名同事女生也結婚了，男生則還是單身，雖然同事一起出遊沒什麼，但是2個已婚的女生和1個單身的男生一起到墾丁玩，這樣的組合讓他覺得好像哪裡怪怪的，他也很想知道另一個女生的老公會怎麼想。
多數網友看了也認為有問題，「直覺你綠光罩頂」、「一王雙后，還是人妻，這男同事真幸福」、「祝福樓主，問過身邊已婚女生朋友，這很明顯不正常」、「聽起來是有點不正常，一般來說結婚都會先問過家眷要不要一起去吧？該不會房間還睡一起？」、「我覺得不正常，即使真的問心無愧，但以已婚女性角度來看，怎樣也要顧慮另一半的想法所以要避嫌」、「2女1男就算真的都沒不正常關係，也會招來閒言閒語，當事人應該懂得避嫌，以免有礙自己名譽，應這是很簡單的道理」。
也有網友安慰原PO，「與其自己腦補一些未發生的事，不如排出假期，跟老婆一起去玩」、「我好像可以體會樓主的心情，我老婆也是這樣。其實這真的很看雙方的成長背景，有的人根本不會多想」、「安排個特休，跟他們一起去就好了，這樣都不傷和氣」。
還有人幫忙分析可能的狀況，「可能要看三個人的互動才準吧？一般出遊都有一個主揪，這代表這次出遊的主要意見及決定權。這次看起來比較像二個人妻以同事名義出遊，為這次主線條件，男的只是有同事名義來附隨出遊，這樣看比較合理，如果是一男一女是主線，應該不會再找人。所以這個男的角色只是跟隨兼工具人的成份較大…而且一般男生並不會特別排斥這樣的情況，所以這樣組合滿合理的」。
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