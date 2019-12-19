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妻與2同事遊墾丁丈夫覺得怪 網友直言：綠光罩頂

2019-12-19 16:54聯合新聞網 綜合報導

一名男網友因為太太要跟另一名已婚女同事和一位單身男同事一起到墾丁遊玩，讓他覺得這...
一名男網友因為太太要跟另一名已婚女同事和一位單身男同事一起到墾丁遊玩，讓他覺得這樣的組合感覺怪怪的。 聯合報系資料照片／記者潘欣中攝影
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即使是另一半也都有和朋友出遊相聚的權利，但一名男網友發文表示老婆要跟另外兩名同事一起到墾丁遊玩，問題是那兩人是1男1女，也就是說2女1男一起出遊，這樣的組合讓這名男網友怎麼想都不對勁，只好上網求助網友的意見，其他鄉民看了也覺得不單純，原PO恐怕「綠光罩頂」。

原PO在《mobile01》論壇表示這兩名同事女生也結婚了，男生則還是單身，雖然同事一起出遊沒什麼，但是2個已婚的女生和1個單身的男生一起到墾丁玩，這樣的組合讓他覺得好像哪裡怪怪的，他也很想知道另一個女生的老公會怎麼想。

多數網友看了也認為有問題，「直覺你綠光罩頂」、「一王雙后，還是人妻，這男同事真幸福」、「祝福樓主，問過身邊已婚女生朋友，這很明顯不正常」、「聽起來是有點不正常，一般來說結婚都會先問過家眷要不要一起去吧？該不會房間還睡一起？」、「我覺得不正常，即使真的問心無愧，但以已婚女性角度來看，怎樣也要顧慮另一半的想法所以要避嫌」、「2女1男就算真的都沒不正常關係，也會招來閒言閒語，當事人應該懂得避嫌，以免有礙自己名譽，應這是很簡單的道理」。

也有網友安慰原PO，「與其自己腦補一些未發生的事，不如排出假期，跟老婆一起去玩」、「我好像可以體會樓主的心情，我老婆也是這樣。其實這真的很看雙方的成長背景，有的人根本不會多想」、「安排個特休，跟他們一起去就好了，這樣都不傷和氣」。

還有人幫忙分析可能的狀況，「可能要看三個人的互動才準吧？一般出遊都有一個主揪，這代表這次出遊的主要意見及決定權。這次看起來比較像二個人妻以同事名義出遊，為這次主線條件，男的只是有同事名義來附隨出遊，這樣看比較合理，如果是一男一女是主線，應該不會再找人。所以這個男的角色只是跟隨兼工具人的成份較大…而且一般男生並不會特別排斥這樣的情況，所以這樣組合滿合理的」。

Mobile 01墾丁
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