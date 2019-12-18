匯錢藏洋蔥！明細備註「爸爸愛你」 她秒落淚：好想家

轉帳明細藏愛意，她看完秒落淚。示意圖／ingimage 分享 facebook

多數人第一個離家經驗就是上大學，通常也是這時候會特別想家。有名女大生發文表示，上大學獨自住在外面，因為需要買東西，所以麻煩家人匯錢，沒想到爸爸傳來一張匯款明細後，原PO卻當場落淚，因為備註欄上寫著「爸爸愛你」，短短4個字，道出對女兒的關愛。

一名女大生在「Dcard」發文，「上大學一個人在外面，最近要買東西，我爸匯錢過來，然後發這張圖片，以為是匯錢的明細表，結果仔細看發現備註有寫字。」只見轉帳明細中，有一欄「轉入存摺備註欄」，上面藏愛意寫著「爸爸愛你」，原PO看完激動地說，「真的是直接落淚。」

網友們感動直呼，「要好好的孝順爸爸」、「很感動也很羨慕」、「世上只有爸爸好」、「很棒的爸爸，幸福的女兒」、「有洋蔥」、「差點要在大家面前落淚」、「有空快回家一趟吧！」

用匯款表達情感、愛意的前例不少，曾經有網友匯錢藏數字密碼表白，起初先匯520元（諧音我愛妳），接著匯94元（諧音就是），再來匯1314元（諧音一生一世）以及20元（諧音愛妳），最後匯9999元（諧音長長久久），完整句子為「我愛妳就是一生一世長長久久」。

「轉帳備註欄」各銀行規定略有不同，如臺灣銀行轉出存摺備註欄，可輸入20個全英數字（10個全中文字），若中英文數字夾雜將縮短可輸入字數，前12個英文字（6個全中文字）會列印在轉出存摺上，至於轉出交易記載備註欄，可輸入20個英文字（10個中文字），會顯示在轉出帳號交易紀錄上。