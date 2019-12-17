吳明益獲頒風雲人物 鄧惠文繪本上榜

金石堂17日頒發年度風雲人物及10大影響力好書，作家吳明益跨足學術、生態關懷及文學創作，散文、小說被翻譯成10多國版本，榮獲年度風雲人物；八旗文化總編輯富察延賀則榮獲出版風雲人物。鄧惠文的《我不想說對不起》列影響力好書第4名，藍偉瑩的《教學力》黑馬上榜。

10大影響力好書

年度10大影響力好書依序為：蔡康永《為你自己活一次》、約翰·漢尼斯《史丹佛的10堂領導課》、亞莫爾·托歐斯《莫斯科紳士》、鄧惠文《我不想說對不起》、蜜雪兒·歐巴馬《成為這樣的我》、艾莉莎·奎特《被壓榨的一代》、樹木希林《離開時，以我喜歡的樣子》、喬治·桑德斯《林肯在中陰》、李維菁《人魚紀》、藍偉瑩《教學力：深化素養學習的關鍵》。

漫遊者特別推薦《莫斯科紳士》，1位被終身軟禁的紳士，如何用幽默感活出生命的精彩，是透過口碑推薦異軍突起的小說。《人魚紀》是已逝作家李維菁的遺作，在生命所剩時光中寫下融合力與美的文字，描述國標舞者的人生，提醒大家誠實面對自己的身心。《成為這樣的我》以人的自我成長出發，全世界都受好評。

鄧惠文現為綠黨不分區第1名，她將自己教育女兒說對不起的過程寫成書，很多現代人遺忘說對不起的能力，深怕說出口就失去被愛的資格。藍偉瑩分享，《教學力》因新課綱而廣受歡迎，但她其實不是為了課綱而寫，書中強調：課堂能否少教枝微末節的事實，多重視認識世界的能力？

金石堂頒發第35屆10大影響力好書，鄧惠文（右2）、藍偉瑩（右4）的教育題材獲得青睞上榜。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

風雲人物星勢力

吳明益近年屢獲多項國際文學獎肯定，去年以台灣第1人身分入圍布克國際獎，長久以來關注文學家少涉獵的科學領域，引領讀者用不同視野省思生態環境，獲頒年度風雲人物。「大師兄」以殯儀館接體員大小事系列文大放異彩，擅長從簡單文字傳達不簡單的人生寓意，實力與人氣兼具，獲頒星勢力作家獎。

八旗文化總編輯富察延賀對議題有高敏感度，運用外部視野深厚詮釋內部問題，開拓讀者對歷史人文的號和領域，不做流行暢銷書仍開創出藍海，獲頒出版風雲人物。時報出版社則連續4年蟬聯金石堂業績貢獻獎Top1。

鄧惠文將教育女兒說對不起的過程寫成書，《我不想說對不起》列影響力好書第4名。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook

【更多精采內容，詳見 】