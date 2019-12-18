【日常紀事】暮熹／辦公室樂章

圖／想樂 分享 facebook

無隔間的辦公室有時不安得像個殺戮沙場，有時卻沉寂得像座無人沙坑。

沒有播放任何一台廣播節目，也沒有誰是辦公室的DJ，組成辦公室聲音的是每個人發出的每個聲響，包括電話鈴響、鍵盤的打字聲，最後不外乎是音色不一的人聲。要是肯花時間仔細聽，每天的旋律都相當精采。

我所在的設計部，一直以來都是以和諧的重低音為主旋律，沒有什麼氣勢磅礴的時刻。部門經理是位優雅且和藹的樂團首席，因此設計部譜出的樂章不曾失態，但隔壁的樂團是實驗性質非常高的部門，時常發生爭執，偶有和樂融融的時刻。前陣子萬聖節將近，他們計畫一場特惠活動，小至課員，大至經理，每天忙得不可開交，這時辦公室便奏出不同凡響的交響樂。

間奏之餘，一位課員說：「在公司要忙萬聖節活動，回家還要忙我家小孩學校的萬聖節活動，真的是蠟燭兩頭燒。」另一位課員回道：「我大兒子的學校今天已經出發去要糖果，老二是明天，好險他們倆各一天，不然我要忙翻了。」

於是萬聖節序曲在下半場開始演出，大家討論著小孩在學校扮成的角色，從窗簾製成的公主服到紙板拼湊的超級英雄，最後還相互評分各家孩子在裝扮中的排名及可以調整的地方，稍早的火氣好像都已消散離去，笑聲開始合成不一樣的旋律。平時嚴肅的大家，一聊到自己的家庭及小孩，肅殺之氣便退場得無影無蹤，在職場上誰都不讓誰的立場也就暫時被擱在一旁，彼此的家庭趣事和諧地演奏著。

我喜歡偷偷聽著其他人的家庭故事，很像是交響曲中的小小彩蛋。儘管我有時也像那位課員一樣，在工作跟生活中蠟燭兩頭燒，但也因有這些小小的甜蜜負擔支撐著我們，就像稍微獲得不一樣的和弦，默默地滋潤了內心的乾燥沙地。